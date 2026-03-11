Moment istoric în NBA: Bam Adebayo a marcat 83 de puncte şi l-a depăşit pe Kobe Bryant - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Viviana Moraru Publicat: 11 martie 2026, 10:28

Bam Adebayo, la Miami Heat/ Getty Images

A fost un moment istoric în duelul câştigat de Miami Heat cu Washington Wizards, în NBA. Bam Adebayo (28 de ani) a reuşit să marcheze nu mai puţin de 83 de puncte.

Americanul de la Miami Heat l-a depăşit astfel pe legendarul Kobe Bryant în clasamentul celor mai buni marcatori, dintr-un singur meci, din istoria NBA.

Bam Adebayo ocupă acum locul secund în acest top condus de Wilt Chamberlain, care în 1962 reuşea să marcheze 100 de puncte într-un singur meci de NBA.

Bam Adebayo, care nu s-a remarcat ca fiind un marcator desăvârşit până acum, a început perfect meciul cu Washington Wizards, marcând 31 de puncte în primul sfert. După al doilea sfert, el avea deja marcate 43 de puncte, iar după cel de-al treilea, a marcat 62 de puncte.

Adebayo a reuşit să stabilească recordul în NBA în privinţa celor mai multe aruncări libere marcate, 36 din 43 de tentative.

“Nu am crezut că vor fi 83 de puncte. Dar să trăiesc acest moment este incredibil. Este o bornă istorică, care va fi amintită pentru totdeauna. Îi mulţumesc antrenorului, Lui Dumnezeu, familiei mele, coechipierilor, cât şi fanilor. Sunt o a doua familie pentru mine, nu aş fi putut reuşi fără ei”, a declarat Bam Adebayo, conform marca.com.

Cei de la Washington Wizards au încercat să-l oprească pe Bam Adebayo pe finalul meciului, atunci când au realizat că adversarul lor se luptă cu recorduilor. În ultimul sfert, aceştia au făcut pressing pe tot terenul şi îşi faultau adversarii de la Miami Heat după repunere, pentru ca Adebayo să nu aibă mingea în posesie.

Media de puncte marcate per meci de Bam Adebayo în acest sezon era de doar 18,9. El a reuşit astfel să-l depăşească pe Kobe Bryant, care pe 22 ianuarie 2006 marca 81 de puncte pentru Los Angeles Lakers, în meciul cu Toronto Rapotors.

Edrice Femi “Bam” Adebayo, în vârstă de 28 de ani, este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai polivalenţi jucători din NBA. Născut în Newark, New Jersey, el a jucat un sezon în NCAA (campionatul universitar) pentru Kentucky Wildcats, înainte de a fi recrutat de Miami Heat în 2017, unde a rămas de atunci.

“Este Wilt, eu, apoi Kobe (…) pare o nebunie”, a declarat jucătorul, adăugând că s-a gândit la cum ar fi reacţionat la prestaţia sa legenda lui Lakers, care a decedat într-un accident de elicopter la Los Angeles în 2020.

1 Cutremur la Dinamo. Zeljko Kopic ar fi anunţat jucătorii că pleacă 2 UPDATEÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica 5 VIDEO & FOTOMirel Rădoi, discurs în faţa fanilor FCSB. Primire emoţionantă cu torţe şi cântece la baza FCSB 6 Golgheterul Ligii 1, convocat la națională după 5 ani! Va lupta pentru calificarea la Cupa Mondială
