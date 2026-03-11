Moment istoric în NBA: Bam Adebayo a marcat 83 de puncte şi l-a depăşit pe Kobe Bryant - Antena Sport

A fost un moment istoric în duelul câştigat de Miami Heat cu Washington Wizards, în NBA. Bam Adebayo (28 de ani) a reuşit să marcheze nu mai puţin de 83 de puncte.

Americanul de la Miami Heat l-a depăşit astfel pe legendarul Kobe Bryant în clasamentul celor mai buni marcatori, dintr-un singur meci, din istoria NBA.

Bam Adebayo a marcat 83 de puncte într-un singur meci şi l-a depăşit pe Kobe Bryant

Bam Adebayo ocupă acum locul secund în acest top condus de Wilt Chamberlain, care în 1962 reuşea să marcheze 100 de puncte într-un singur meci de NBA.

Bam Adebayo, care nu s-a remarcat ca fiind un marcator desăvârşit până acum, a început perfect meciul cu Washington Wizards, marcând 31 de puncte în primul sfert. După al doilea sfert, el avea deja marcate 43 de puncte, iar după cel de-al treilea, a marcat 62 de puncte.

Adebayo a reuşit să stabilească recordul în NBA în privinţa celor mai multe aruncări libere marcate, 36 din 43 de tentative.