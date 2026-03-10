Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica - Antena Sport

Mirel Rădoi aduce cinci oameni noi în stafful de la FCSB, nu trei, aşa cum anunţase iniţial Gigi Becali. Venirea antrenorului de 44 de ani aduce şi o primă “victimă”.

Antrenorul cu portarii, Marius Popa, va fi înlocuit de Robert Tufiși. El va rămâne însă la clubul din Berceni, ocupându-se de o grupă de la academie şi ajutându-l pe Stoica şi pe parte de scouting.

Secunzii Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, preparatorul fizic Horaţiu Baciu şi analistul video Denis Rădoi sunt ceilalţi oameni din stafful noului antrenor de la FCSB

Marius Popa e OUT de la prima echipă de la FCSB

”A venit cu doi antrenori secunzi, Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu. A venit cu preparatorul fizic, cu Horațiu Baciu. A venit cu antrenorul de portari Robert Tufiși și cu Denis Rădoi analist video.

Marius Popa va face o grupă de elită a portarilor de la academie. Deja avem un portar născut 2010, de mare perspectivă. Nu are talie, dar e portarul titular al naționalei U16, Rareș Andrei.