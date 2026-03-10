Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica

Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica

Dan Roșu Publicat: 10 martie 2026, 14:42

Comentarii
Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica

Mirel Rădoi, în timpul unui meci - Sport Pictures

Mirel Rădoi aduce cinci oameni noi în stafful de la FCSB, nu trei, aşa cum anunţase iniţial Gigi Becali. Venirea antrenorului de 44 de ani aduce şi o primă “victimă”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul cu portarii, Marius Popa, va fi înlocuit de Robert Tufiși. El va rămâne însă la clubul din Berceni, ocupându-se de o grupă de la academie şi ajutându-l pe Stoica şi pe parte de scouting.

Secunzii Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, preparatorul fizic Horaţiu Baciu şi analistul video Denis Rădoi sunt ceilalţi oameni din stafful noului antrenor de la FCSB

Marius Popa e OUT de la prima echipă de la FCSB

”A venit cu doi antrenori secunzi, Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu. A venit cu preparatorul fizic, cu Horațiu Baciu. A venit cu antrenorul de portari Robert Tufiși și cu Denis Rădoi analist video.

Marius Popa va face o grupă de elită a portarilor de la academie. Deja avem un portar născut 2010, de mare perspectivă. Nu are talie, dar e portarul titular al naționalei U16, Rareș Andrei.

Reclamă
Reclamă

Și ne va ajuta și în biroul de scouting. E omul nostru și rămâne cu noi. Doar el poate să spună când vrea să plece”, a spus Stoica, citat de fanatik.ro.

Mesajul lui Mirel Rădoi pentru suporterii din Peluza Nord la baza sportivă FCSB

Mirel Rădoi a venit marți dimineața la baza sportivă a FCSB-ului pentru a fi prezentat oficial și a pregăti primul antrenament, iar o parte din suporterii Peluzei Nord s-au mobilizat pentru a merge acolo ca să îl întâmpine.

“Vă mulțumesc și eu de primire și cred că în momentul ăsta cel mai important e să fiți alături de echipă și nu neapărat de mine. Încă o dată, vă mulțumesc pentru primire, pentru susținere și sunt sigur că din punctul ăsta de vedere, și dacă vrem, și dacă nu vrem, și dacă ne place, și dacă nu ne place, trebuie să fim împreună.

Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroaseVremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase
Reclamă

Drumul nostru e unul comun. Și al vostru ca suporteri, și al nostru ca și club și ca și echipă. Indiferent ce se întâmplă, de situație, de rezultate, un lucru trebuie să rămână de fiecare dată acolo. Ceea ce voi faceți aici, ceea ce noi o să facem în teren, pasiune. Mulțumesc frumos“, a spus Mirel Rădoi.

Meciul de debut al lui Mirel Rădoi, FCSB – Metaloglobus, va avea loc sâmbătă, e la ora 18:15, LIVE TEXT pe as.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
Observator
Cum ne dăm seama că o bancnotă este falsă. Trucul care a dat de gol un fals de 500 de lei în Galaţi
Peste 90 de milioane de lei ajutor de stat pentru o firmă din Grupul Țiriac, ca să construiască un combinat. După un an nu s-a demarat nicio lucrare
Fanatik.ro
Peste 90 de milioane de lei ajutor de stat pentru o firmă din Grupul Țiriac, ca să construiască un combinat. După un an nu s-a demarat nicio lucrare
15:43
Când se întoarce Mircea Rednic în antrenorat: “Sunt în România…”
15:43
Încep optimile de finală din Liga Campionilor (LIVE SCORE). Liverpool, Bayern și Barcelona joacă astăzi
15:26
Îl mai ţineţi minte pe Tibi Bălan? Cu cine a ajuns să semneze la 45 de ani
15:23
Gică Popescu neagă numirea lui Ovidiu Sabău pe banca Farului
15:10
Noi modificări în prima etapă din play-off şi play-out. Când se vor disputa Rapid – Dinamo şi FCSB – Metaloglobus
14:18
Marius Croitoru a fost anunţat oficial la FC Botoșani
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 3 Surpriză uriaşă! S-a aflat numele echipei cu care Mirel Rădoi ar fi bătut palma 4 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 5 Gigi Becali a făcut anunţul, după întâlnirea cu Mirel Rădoi de la palat: “Are ofertă de 1,6 milioane” 6 Ce a spus Cristi Chivu despre penalty-ul cerut de Inter în finalul nebun de meci cu Milan
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”