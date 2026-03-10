Primul nume care sare din schemă la FCSB după venirea lui Mirel Rădoi. Anunţul făcut de Mihai Stoica - Antena Sport

Mirel Rădoi aduce cinci oameni noi în stafful de la FCSB, nu trei, aşa cum anunţase iniţial Gigi Becali. Venirea antrenorului de 44 de ani aduce şi o primă “victimă”.
Antrenorul cu portarii, Marius Popa, va fi înlocuit de Robert Tufiși. El va rămâne însă la clubul din Berceni, ocupându-se de o grupă de la academie şi ajutându-l pe Stoica şi pe parte de scouting.
Secunzii Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, preparatorul fizic Horaţiu Baciu şi analistul video Denis Rădoi sunt ceilalţi oameni din stafful noului antrenor de la FCSB
Marius Popa e OUT de la prima echipă de la FCSB
”A venit cu doi antrenori secunzi, Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu. A venit cu preparatorul fizic, cu Horațiu Baciu. A venit cu antrenorul de portari Robert Tufiși și cu Denis Rădoi analist video.
Marius Popa va face o grupă de elită a portarilor de la academie. Deja avem un portar născut 2010, de mare perspectivă. Nu are talie, dar e portarul titular al naționalei U16, Rareș Andrei.
Și ne va ajuta și în biroul de scouting. E omul nostru și rămâne cu noi. Doar el poate să spună când vrea să plece”, a spus Stoica, citat de fanatik.ro.
Mesajul lui Mirel Rădoi pentru suporterii din Peluza Nord la baza sportivă FCSB
Mirel Rădoi a venit marți dimineața la baza sportivă a FCSB-ului pentru a fi prezentat oficial și a pregăti primul antrenament, iar o parte din suporterii Peluzei Nord s-au mobilizat pentru a merge acolo ca să îl întâmpine.
“Vă mulțumesc și eu de primire și cred că în momentul ăsta cel mai important e să fiți alături de echipă și nu neapărat de mine. Încă o dată, vă mulțumesc pentru primire, pentru susținere și sunt sigur că din punctul ăsta de vedere, și dacă vrem, și dacă nu vrem, și dacă ne place, și dacă nu ne place, trebuie să fim împreună.
Drumul nostru e unul comun. Și al vostru ca suporteri, și al nostru ca și club și ca și echipă. Indiferent ce se întâmplă, de situație, de rezultate, un lucru trebuie să rămână de fiecare dată acolo. Ceea ce voi faceți aici, ceea ce noi o să facem în teren, pasiune. Mulțumesc frumos“, a spus Mirel Rădoi.
Meciul de debut al lui Mirel Rădoi, FCSB – Metaloglobus, va avea loc sâmbătă, e la ora 18:15, LIVE TEXT pe as.ro.
