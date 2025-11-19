Jurnal Antena Sport | Antrenoarea de la Ajax-ul României e mare fan al FCSB-ului - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Antrenoarea de la Ajax-ul României e mare fan al FCSB-ului
Aproape de stadionul Ghencea se antrenează şi piticii de la Ajax-ul României. O antrenoare îi face pe cei mici să iubească fotbalul încă de la primele antrenamente.
Aproape de stadionul Ghencea se antrenează şi piticii de la Ajax-ul României. O antrenoare îi face pe cei mici să iubească fotbalul încă de la primele antrenamente.
Jurnal Antena Sport | Antrenoarea de la Ajax-ul României e mare fan al FCSB-uluiJurnal Antena Sport | Antrenoarea de la Ajax-ul României e mare fan al FCSB-ului
Rezumat România - San Marino 7-1 | "Tricolorii" merg la barajul pentru World Cup 2026Rezumat România - San Marino 7-1 | "Tricolorii" merg la barajul pentru World Cup 2026
Ştefan Baiaram a marcat primul lui gol pentru naţionala României!Ştefan Baiaram a marcat primul lui gol pentru naţionala României!
Lovitură de teatru la Ploieşti! San Marino a deschis scorul în minutul 2 al meciului cu RomâniaLovitură de teatru la Ploieşti! San Marino a deschis scorul în minutul 2 al meciului cu România
SuperMondial: Florin Răducioiu, interviu exclusiv cu legendarul Billy Costacurta, diseară, după meciul cu San…SuperMondial: Florin Răducioiu, interviu exclusiv cu legendarul Billy Costacurta, diseară, după meciul cu San…