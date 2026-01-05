Închide meniul
Ruben Amorim, OUT de la Manchester United. Cine îi va lua locul - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Ruben Amorim, OUT de la Manchester United. Cine îi va lua locul
NEWS ALERT

Ruben Amorim, OUT de la Manchester United. Cine îi va lua locul

Publicat: 5 ianuarie 2026, 12:22

Ruben Amorim, OUT de la Manchester United. Cine îi va lua locul

Ruben Amorim, la Manchester United/ Profimedia

Ruben Amorim (40 de ani) a fost dat afară de Manchester United. “Diavolii” au făcut anunţul oficial în dimineaţa zilei de luni.

Ruben Amorim a fost demis de oficialii trupfei de pe Old Trafford la o zi după remiza cu Leeds din Premier League, scor 1-1.

Ruben Amorim, OUT de la Manchester United

Ruben Amorim a plecat astfel de Manchester United după un an şi două luni. El i-a preluat pe “diavoli” în noiembrie 2024, atunci când se despărţea de Sporting.

Darren Fletcher, antrenorul echipei U18 a “diavolilor” şi fost jucător al echipei de pe Old Trafford, va fi tehnicianul interimar al lui Manchester United după plecarea lui Ruben Amorim. Cel mai probabil, United va numi un nou antrenor la finalul sezonului.

“Ruben Amorim a părăsit funcția de antrenor principal al lui Manchester United.

Ruben a fost numit în noiembrie 2024 și a condus echipa până în finala UEFA Europa League, desfășurată la Bilbao, în mai.

Întrucât Manchester United se află pe locul șase în Premier League, conducerea clubului a luat cu reticență decizia că este momentul potrivit pentru o schimbare. Acest lucru va oferi echipei cea mai bună șansă de a termina pe cel mai bun loc posibil în Premier League.

Clubul dorește să-i mulțumească lui Ruben pentru contribuția sa şi îi urează mult succes în viitor.

Darren Fletcher va prelua conducerea echipei împotriva lui Burnley, miercuri”, a anunţat Manchester United, pe site-ul oficial.

Ruben Amorim o lasă pe Manchester United pe locul şase în Premier League, cu 31 de puncte, acumulate după 20 de meciuri disputate. “Diavolii” sunt la trei puncte distanţă de locurile care duc în grupa de Champions League, în sezonul viitor.

Ruben Amorim a bifat în total 63 de meciuri pe banca lui Manchester United, având cea mai slabă medie de puncte acumulate din istoria clubului, 1,43 per meci. Portughezul a înregistrat 24 de victorii în perioada petrecută pe banca trupei de pe Old Trafford.

Ruben Amorim, discurs dur înainte să fie demis de la Manchester United

Relaţia dintre Ruben Amorim şi şefii lui Manchester United era una tensionată, fapt evidenţiat şi de discursul dur avut de portughez după remiza cu Leeds.

“Am venit aici ca să fiu managerul lui Manchester United, nu doar antrenorul. Știu că numele meu nu este Tuchel, Conte sau Mourinho, dar sunt managerul acestui club.

Așa va fi timp de 18 luni sau până când conducerea va decide altceva. Eu nu plec. Îmi voi face treaba până când va veni altcineva să mă înlocuiască. Fiecare departament trebuie să își facă treaba: scoutingul, directorul sportiv.

Eu mi-o voi face pe a mea timp de 18 luni și apoi mergem mai departe. Dacă oamenii nu pot face față criticilor, atunci trebuie să schimbăm clubul. Eu am venit aici ca să fiu managerul lui Manchester United, nu doar antrenorul”, a spus Ruben Amorim, după ultimul meci pe banca lui Manchester United.

