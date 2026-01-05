Ruben Amorim, OUT de la Manchester United. Cine îi va lua locul - Antena Sport

Darren Fletcher va prelua conducerea echipei împotriva lui Burnley, miercuri”, a anunţat Manchester United, pe site-ul oficial.

Ruben Amorim o lasă pe Manchester United pe locul şase în Premier League, cu 31 de puncte, acumulate după 20 de meciuri disputate. “Diavolii” sunt la trei puncte distanţă de locurile care duc în grupa de Champions League, în sezonul viitor.

Ruben Amorim a bifat în total 63 de meciuri pe banca lui Manchester United, având cea mai slabă medie de puncte acumulate din istoria clubului, 1,43 per meci. Portughezul a înregistrat 24 de victorii în perioada petrecută pe banca trupei de pe Old Trafford.

Ruben Amorim, discurs dur înainte să fie demis de la Manchester United

Relaţia dintre Ruben Amorim şi şefii lui Manchester United era una tensionată, fapt evidenţiat şi de discursul dur avut de portughez după remiza cu Leeds.

“Am venit aici ca să fiu managerul lui Manchester United, nu doar antrenorul. Știu că numele meu nu este Tuchel, Conte sau Mourinho, dar sunt managerul acestui club.

Așa va fi timp de 18 luni sau până când conducerea va decide altceva. Eu nu plec. Îmi voi face treaba până când va veni altcineva să mă înlocuiască. Fiecare departament trebuie să își facă treaba: scoutingul, directorul sportiv.

Eu mi-o voi face pe a mea timp de 18 luni și apoi mergem mai departe. Dacă oamenii nu pot face față criticilor, atunci trebuie să schimbăm clubul. Eu am venit aici ca să fiu managerul lui Manchester United, nu doar antrenorul”, a spus Ruben Amorim, după ultimul meci pe banca lui Manchester United.