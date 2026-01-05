Rapid, aproape de al doilea transfer al iernii. Costel Gâlcă şi-a dat acordul pentru jucătorul din Liga a 2-a - Antena Sport

Rapid e tot mai aproape de al doilea transfer al iernii. După ce au bătut palma cu Daniel Paraschiv, giuleştenii sunt la un pas să ajungă la o înţelegere şi cu Jesus Fernandez.
Portarul de 37 de ani de la Poli Iaşi este dorit în locul lui Franz Stolz. Austriacul a revenit la Genoa, în această iarnă.
Rapid, aproape de al doilea transfer al iernii: portarul Jesus Fernandez
Costel Gâlcă şi membrii staff-ului său şi-au dat acordul pentru transferul lui Jesus Fernandez la Rapid, notează fanatik.ro. Portarul ar urma astfel să fie al doilea transfer al iernii pentru formaţia giuleşteană.
Jesus Fernandez va fi rezerva lui Marian Aioani, titular indiscutabil între buturile porţii Rapidului. Portarul spaniol în vârstă de 37 de ani urmează să-şi încheie contractul cu Poli Iaşi şi să revină în Liga 1.
Jesus Fernandez nu este străin de fotbalul românesc, el evoluând şi la CFR Cluj, Sepsi sau Voluntari, înainte să semneze cu Poli Iaşi, în vara lui 2024.
Portarul spaniol are un CV impresionant, el câştigând Champions League alături de Real Madrid, în 2014, cât şi două Supercupe ale Europei, în 2014 şi 2015.
În cantonamentul de iarnă din Antalya, Costel Gâlcă a mai luat în lotul Rapidului alţi doi portari: Adrian Briciu şi Ianis Maghiar, ambii fără experienţă. Antrenorul giuleştenilor îşi dorea însă o rezervă puternică pentru Marian Aioani, astfel că s-a ajuns la varianta transferului lui Jesus Fernandez, portar care a reuşit să cucerească două titluri alături de CFR Cluj.
- Anunţ de ultim moment despre revenirea lui Denis Alibec la Farul: “Asta i-a spus Hagi când a plecat”
- Daniel Pancu, decizie radicală la CFR Cluj. A lăsat acasă doi veterani ai echipei
- Încă o plecare de la FCSB. După Vlăsceanu, campioana mai renunţă la un jucător
- “Nu ne interesează”. Jucătorul din Liga 1, refuzat de FCSB. Mihai Stoica a dezvăluit planul campioanei
- Olimpiu Moruţan, dorit de Rapid? Victor Angelescu a dat detalii despre posibilul transfer de top al giuleştenilor