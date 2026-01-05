"Te întorci în România?" Florin Niţă, răspuns categoric la şase luni de când a rămas fără contract - Antena Sport

Florin Niţă a oferit declaraţii despre viitorul său, la şase luni de când a rămas fără contract. Portarul ajuns la 38 de ani exclude o revenire în Liga 1.

Niţă, care a apărat pentru România la EURO 2024, s-a despărţit de Damac în vară. De atunci, el este în căutarea unei echipe.

“Te întorci în România?” Florin Niţă, răspuns categoric

Florin Niţă vrea însă să-şi continue cariera în străinătate şi nu ia în calcul să revină în fotbalul românesc. Portarul nu şi-a luat gândul nici de la echipa naţională.

“Momentan sunt în vacanță cu familia pentru câteva zile. Apoi o să încep perioada de pregătire cu antrenorul personal și voi vedea ce voi face în continuare. Dacă este să fie ceva, nu îmi doresc să fie din țară. Dacă va fi să fie, dacă nu… Mergem înainte.

(n.r. de ce nu revine în România) Nu vreau să deschid acest subiect referitor la campionatul din România. Cred că pot mai mult de atât. Legat de echipa națională, niciodată nu pot spune nu. Naționala mi-a oferit atâtea momente frumoase și nu pot refuza indiferent de situație”, a declarat Florin Niţă, conform digisport.ro.