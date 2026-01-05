Titularul lui Inter, laude pentru Cristi Chivu. Ce s-a schimbat la echipă după venirea antrenorului român - Antena Sport

Titularul lui Inter a oferit declaraţii despre Cristi Chivu, după victoria cu Bologna, scor 3-1, din prima etapă din 2026. Piotr Zielinski, marcator în duelul din runda a 18-a, a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român.

Piotr Zielinski a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu. Mijlocaşul polonez a subliniat faptul că antrenorul român le oferă mai multă încredere şi libertate jucătorilor lui Inter.

Titularul lui Inter, laude pentru Cristi Chivu după victoria cu Bologna

Piotr Zielinski a mai declarat că mulţumită lui Cristi Chivu, poate să-şi arate mai mult calităţile pe teren. În acest sezon, mijlocaşul a bifat 22 de meciuri pentru Inter, în care a marcat trei goluri şi a oferit două pase decisive.

“Situația fizică s-a îmbunătățit mult, nu mai simt durere. Antrenorul ne oferă multă încredere și libertate, dar și dorința de a ne distra. Asta mi-a permis să-mi arăt calitățile. Vreau să mă perfecționez mereu și să ofer cât mai mult echipei.

Chivu ne oferă multă libertate. Atunci când mijlocașii coboară, o fac pentru a crea spațiu pentru posesie sau pentru atacanți și ceilalți mijlocași.