Titularul lui Inter, laude pentru Cristi Chivu. Ce s-a schimbat la echipă după venirea antrenorului român - Antena Sport

Titularul lui Inter a oferit declaraţii despre Cristi Chivu, după victoria cu Bologna, scor 3-1, din prima etapă din 2026. Piotr Zielinski, marcator în duelul din runda a 18-a, a avut doar cuvinte de laudă la adresa antrenorului român.
Piotr Zielinski a dezvăluit ce s-a schimbat la echipă, după venirea lui Cristi Chivu. Mijlocaşul polonez a subliniat faptul că antrenorul român le oferă mai multă încredere şi libertate jucătorilor lui Inter.
Titularul lui Inter, laude pentru Cristi Chivu după victoria cu Bologna
Piotr Zielinski a mai declarat că mulţumită lui Cristi Chivu, poate să-şi arate mai mult calităţile pe teren. În acest sezon, mijlocaşul a bifat 22 de meciuri pentru Inter, în care a marcat trei goluri şi a oferit două pase decisive.
“Situația fizică s-a îmbunătățit mult, nu mai simt durere. Antrenorul ne oferă multă încredere și libertate, dar și dorința de a ne distra. Asta mi-a permis să-mi arăt calitățile. Vreau să mă perfecționez mereu și să ofer cât mai mult echipei.
Chivu ne oferă multă libertate. Atunci când mijlocașii coboară, o fac pentru a crea spațiu pentru posesie sau pentru atacanți și ceilalți mijlocași.
În față se muncește foarte mult, iar echipa funcționează foarte bine. Suntem mulțumiți de modul cum în care ne mișcăm pe teren”, a declarat Piotr Zielinski, conform tuttomercatoweb.com.
Inter a acumulat 39 de puncte, după succesul cu Bologna. Echipa lui Cristi Chivu ocupă primul loc în Serie A, după 17 meciuri disputate, având un singur punct avans faţă de AC Milan, ocupanta locului secund. În următoarea etapă, nerazzurrii se vor duela cu Parma, meciul urmând să se dispute miercuri, de la ora 21:45.
