Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. "Diavolii" au cheltuit o avere în mandatul lui - Antena Sport

S-a aflat ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. “Diavolii” au cheltuit o avere în mandatul portughezului, care s-a încheiat după 14 luni.

Manchester United a remizat cu Sunderland, scor 1-1, în ultima rundă de Premier League. La o zi după acest meci, “diavolii” au anunţat că Ruben Amorim este demis.

Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United

Conform clauzelor din contractul semnat cu Manchester United în noiembrie 2024, Ruben Amorim va încasa o sumă incredibilă după ce a fost demis. “Diavolii” se văd nevoiţi să-i achite toate salariile portughezului, până la finalul înţelegerii.

Concret, Ruben Amorim mai avea contract cu Manchester United până în vara lui 2027, iar salariul său era de 7,7 milioane de euro pe an. În acest context, portughezul va încasa din partea “diavolilor” suma de aproximativ 12 milioane de euro, după ce a fost demis.

Suma ar putea fi una mult mai mare, în jurul a 20 de milioane de euro, dacă sunt luate în calcul şi salariile membrilor staff-ului lui Ruben Amorim, de la Manchester United.