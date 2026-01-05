Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. "Diavolii" au cheltuit o avere în mandatul lui - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. “Diavolii” au cheltuit o avere în mandatul lui

Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. “Diavolii” au cheltuit o avere în mandatul lui

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 13:32

Comentarii
Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. Diavolii au cheltuit o avere în mandatul lui

Ruben Amorim, la Manchester United/ Profimedia

S-a aflat ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United. “Diavolii” au cheltuit o avere în mandatul portughezului, care s-a încheiat după 14 luni.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Manchester United a remizat cu Sunderland, scor 1-1, în ultima rundă de Premier League. La o zi după acest meci, “diavolii” au anunţat că Ruben Amorim este demis.

Ce sumă uriaşă va încasa Ruben Amorim după ce a fost demis de Manchester United

Conform clauzelor din contractul semnat cu Manchester United în noiembrie 2024, Ruben Amorim va încasa o sumă incredibilă după ce a fost demis. “Diavolii” se văd nevoiţi să-i achite toate salariile portughezului, până la finalul înţelegerii.

Concret, Ruben Amorim mai avea contract cu Manchester United până în vara lui 2027, iar salariul său era de 7,7 milioane de euro pe an. În acest context, portughezul va încasa din partea “diavolilor” suma de aproximativ 12 milioane de euro, după ce a fost demis.

Suma ar putea fi una mult mai mare, în jurul a 20 de milioane de euro, dacă sunt luate în calcul şi salariile membrilor staff-ului lui Ruben Amorim, de la Manchester United.

Reclamă
Reclamă

Manchester United a mai plătit 11 milioane de euro în noiembrie 2024 pentru a-l aduce pe Ruben Amorim de la Sporting. În total, “diavolii” au plătit suma de peste 30 de milioane de euro, sumă ce include clauza de rezilere a contractului cu Sporting, salariile şi compensaţiile salariale pentru Ruben Amorim.

De asemenea, pe parcursul mandatului lui Ruben Amorim, Manchester United a cheltuit o avere pe transferuri. Concret, trupa de pe Old Trafford a plătit peste 280 de milioane de euro, cele mai răsunătoare mutări fiind cele ale lui Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo şi Matheus Cunha, din vară.

Cum poți locui gratis pe o insulă din Grecia timp de o lună. Interesul este uriaş, iar locurile sunt limitateCum poți locui gratis pe o insulă din Grecia timp de o lună. Interesul este uriaş, iar locurile sunt limitate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Țara care a renunțat complet la Revelion: 31 decembrie a dispărut pentru totdeauna
Observator
Țara care a renunțat complet la Revelion: 31 decembrie a dispărut pentru totdeauna
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
Fanatik.ro
Coincidență incredibilă! Treningul purtat de Nicolás Maduro în momentul în care a fost capturat de americani, același ca al unei echipe din La Liga. Update
14:14
“Sperăm să ne luăm bilete pentru America”. Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia
14:06
Titularul lui Inter, laude pentru Cristi Chivu. Ce s-a schimbat la echipă după venirea antrenorului român
13:07
“Te întorci în România?” Florin Niţă, răspuns categoric la şase luni de când a rămas fără contract
12:22
NEWS ALERTRuben Amorim, OUT de la Manchester United. Cine îi va lua locul
12:13
Rapid, aproape de al doilea transfer al iernii. Costel Gâlcă şi-a dat acordul pentru jucătorul din Liga a 2-a
12:01
VIDEOOklahoma City Thunder, primul eşec după patru victorii la rând. Campioana a fost învinsă de Phoenix Suns
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul 3 E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord” 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează 6 Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis!
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!