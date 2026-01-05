"Sperăm să ne luăm bilete pentru America". Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia - Antena Sport

Virgil Ghiţă a prefaţat duelul României cu Turcia, din semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. “Eroul” naţionalei din victoria cu Austria (1-0) a transmis că “tricolorii” vor să-şi cumpere bilete pentru America la vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România se va duela cu Turcia la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19:00. Partida “de foc” se va disputa pe stadionul celor de la Beşiktaş, iar dacă se va impune, naţionala lui Mircea Lucescu va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia – Bosnia, în finala play-off-ului.

Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia

Virgil Ghiţă s-a declarat convins că 2026 va fi un an bun pentru naţională. Fundaşul de la Hannover, prezent în Antalya, în cantonament, are încredere că “tricolorii” pot face un meci de vis la Istanbul, contra Turciei.

“Avem câțiva jucători în echipă care sunt pe jumătate turci. Am vorbit cu ei, au zis că pentru 90 de minute nu o să fim prieteni. Cred că totul va fi bine.

Turcia este o națională foarte bună cu jucători la echipe mari, cu jucători de valoare. Dar în același timp și noi suntem o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni. Și cred că va fi un meci frumos.