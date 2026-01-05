"Sperăm să ne luăm bilete pentru America". Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia - Antena Sport

Închide meniul
"Sperăm să ne luăm bilete pentru America". Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia

"Sperăm să ne luăm bilete pentru America". Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia

“Sperăm să ne luăm bilete pentru America”. Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 14:14

Sperăm să ne luăm bilete pentru America. Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia

Virgil Ghiţă, după golul cu care România a învins Austria / Sport Pictures

Virgil Ghiţă a prefaţat duelul României cu Turcia, din semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. “Eroul” naţionalei din victoria cu Austria (1-0) a transmis că “tricolorii” vor să-şi cumpere bilete pentru America la vară.

România se va duela cu Turcia la Istanbul, pe 26 martie, de la ora 19:00. Partida “de foc” se va disputa pe stadionul celor de la Beşiktaş, iar dacă se va impune, naţionala lui Mircea Lucescu va înfrunta învingătoarea partidei Slovacia – Bosnia, în finala play-off-ului.

Virgil Ghiţă, mesaj de luptă înaintea barajului cu Turcia

Virgil Ghiţă s-a declarat convins că 2026 va fi un an bun pentru naţională. Fundaşul de la Hannover, prezent în Antalya, în cantonament, are încredere că “tricolorii” pot face un meci de vis la Istanbul, contra Turciei.

“Avem câțiva jucători în echipă care sunt pe jumătate turci. Am vorbit cu ei, au zis că pentru 90 de minute nu o să fim prieteni. Cred că totul va fi bine.

Turcia este o națională foarte bună cu jucători la echipe mari, cu jucători de valoare. Dar în același timp și noi suntem o echipă foarte bună, cu jucători foarte buni. Și cred că va fi un meci frumos.

Să fim mai motivați decât am fost până acum. Cu siguranță vom da mai mult și vom arăta mult mai bine. Trebuie să avem încredere în noi pentru că suntem jucători foarte buni și trebuie să arătăm ce știm. Ne gândim, sperăm, ne facem vise să ne luăm la vară bilete spre America, nu în alte vacanțe, să zic așa. Ar fi un vis împlinit.

Ar putea să ne impresioneze, cred (n.r. atmosfera din tribune). Suntem profesioniști. Cred că fiecare dintre noi care suntem la națională am jucat cu cel puțin 50 de mii de spectatori o dată în tribune. Deci, cred că ar trebui să fim obișnuiți, ar trebui să nu ne pese de atmosfera din tribune”, a declarat Virgil Ghiţă, conform golazo.ro.

