Jurnal Antena Sport | Crede în șansa ei
Maria Ceplinschi e gimnasta care a redescoperit bucuria de a face sport după trei operații și doi ani de pauză. Ea se antrenează acum la Dinamo pe bârna semnată de Nadia Comăneci.
Maria Ceplinschi e gimnasta care a redescoperit bucuria de a face sport după trei operații și doi ani de pauză. Ea se antrenează acum la Dinamo pe bârna semnată de Nadia Comăneci.
Jurnal Antena Sport | Crede în șansa eiJurnal Antena Sport | Crede în șansa ei
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