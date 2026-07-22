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Jurnal Antena Sport | Crede în șansa ei

Maria Ceplinschi e gimnasta care a redescoperit bucuria de a face sport după trei operații și doi ani de pauză. Ea se antrenează acum la Dinamo pe bârna semnată de Nadia Comăneci.

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