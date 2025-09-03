Jurnal Antena Sport | Aventura le vine servită - Antena Sport

Video Noua generație sub 19 ani are planuri mari! Cu energie și dragoste, puștii sunt convinși că o să reușească

Lovitură pentru Radu Drăgușin! Tottenham nu l-a inclus în lotul pentru Champions League

Încă un transfer ratat de Dinamo! Fotbalistul nu va ajunge sub comanda lui Zeljko Kopic

Video Jurnal Antena Sport | Fie vreme bună, fie vreme rea

Video Jurnal Antena Sport | Să fie cu noroc

1

Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”

2

Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”

3

Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă

4

Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali

5

Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului

6

“Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”