Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate - Antena Sport

După despărțirea de Sepsi Sfântu Gheorghe, Dorinel Munteanu a revenit în sfârșit pe prima scenă a fotbalului românesc. Tehnicianul în vârstă de 57 de ani a bătut palma cu Hermannstadt, formație care rămăsese fără antrenor după plecarea lui Marius Măldărășanu.
Din primele informații, se pare că „Neamțul” a semnat un contract valabil pe un an și jumătate cu gruparea sibiană, având obiectiv clar salvarea echipei de la retrogradare.
Dorinel Munteanu a semnat cu Hermannstadt
Potrivit fanatik.ro, Dorinel Munteanu și Hermannstadt au ajuns la un acord, iar antrenorul român și-a pus semnătura pe un contract valabil pe un an și jumătate.
La opt luni de la acea despărțire cu scandal de Sepsi, tehnicianul a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc și va avea misiunea de a salva finalista din ediția trecută a Cupei României de la retrogradare.
Acesta urmează să conducă miercuri primul antrenament al echipei, urmând să debuteze pe banca noii sale formații pe data de 14 decembrie, când va primi vizita Universității Craiova.
