Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul "2 pauză / 1 final" - Antena Sport

Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul "2 pauză / 1 final"

Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul "2 pauză / 1 final"

Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul “2 pauză / 1 final”

Andrei Nicolae Publicat: 9 decembrie 2025, 12:10

Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul 2 pauză / 1 final

Sigla FRF

Comisia de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal urmează să ancheteze un meci petrecut pe data de 3 mai 2025 în play-out-ul Ligii a 3-a, și anume Jiul Petroșani – Vulturii Fărcășești. În partida respectivă, gazdele s-au impus cu 3-2, deși oaspeții au condus la pauză cu 2-0, un scenariu care oferea cote imense la pariuri.

Un nou scandal privind mafia pariurilor “zguduie” fotbalul românesc. Cazul partidei din eșalonul inferior a ajuns la FRF după ce Comisia de Integritate a fost sesizată privind anumite nereguli și suspiciuni de trucare.

Ce apare în documentul Comisiei de Discplină și Etică a FRF

Informația a apărut în spațiul public în urma ședinței de pe 8 decembrie, când Comisia de Discplină și Etică a publicat lista cauzelor aflate pe rol. Forul prezidat de Daniel Cernat Marin a convocat nu mai puțin de 16 oameni, printre cei chemați numărându-se membri ai conducerii ambelor cluburi, jucători sau chiar și arbitri.

Părțile citate:

  • Reclamant: Federația Română de Fotbal
  • Pârât: CS Vulturii Fărcășești. Mihai Robert Dumitru (președinte), Fănuț Vlăduțoiu (delegat de joc), Bucă Ionuț Cătălin (antrenor), Oprița Alexandru (antrenor)
  • Jucători citați: Samson Nwabueze, Bălășoiu Constantin Fabian, Peia Horațiu, Mainerici Ionuț Alexandru, Bubuioc Robert Mădălin, Iutalim Mihai Alexandru, Oiță Gabriel Marin, Leonard Gheorghe Gavril, Vulpe Răzvan Florentin
  • Oficialii jocului: Iuliana Demetrescu – arbitru, Mihoc Alina – observator
  • Alte persoane: Preda Erika (președinte CSM Jiul Petroșani)

Potrivit celor de la prosport.ro, pe platformele asiatice de pariuri au apărut cote între 90 și 110 pentru scenariul “2 pauză / 1 final și minim 5 goluri” la meciul dintre Jiul Petroșani și Vulturii Fărcășești, unde s-a întâmplat fix acest lucru.

Ce spune conducerea de la Vulturii Fărcășești

Președintele clubului gorjean, Robert Dumitru Mihai, care se află pe lista pârâților în documentul Comisiei de Disciplină și Etică, a declarat pentru golazo.ro că tot scandalul a pornit de la un fost jucător îndepărtat pentru motive disciplinare, pe numele său Roncea Ion Constantin. Potrivit oficialului, acuzațiile sunt nefondate, iar totul a pornit din frustrarea jucătorului care a ajuns să fie dat afară după ce “venea beat la antrenamente”.

Robert Mihai a mers mai departe și a detaliat cum Roncea Constantin a reclamat la FRF trei partide în care a fost angrenată Vulturii Fărcășești pentru suspiciuni de trucare, printre care și acel duel cu Jiul Petroșani. Celelalte două sunt amicale cu FCU Craiova și CSM Slatina.

Președintele echipei din Fărcășești s-a apărat în ceea ce privește acuzațiile de blat de la meciul cu Jiul și l-a criticat și pe omul de la Comisia de Integritate care a analizat cazul lor.

Destinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazareDestinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazare
Am condus 2-0 la pauză, dar am pierdut 3-2. Am folosit și juniori, iar băieții erau cam în vacanță de vreo două-trei etape. Noi ratasem play-off-ul, în ultima etapă, la Câmpulung, și nu mai aveam cum să retrogradăm în play-out.

Domnul Virgil Pascu, de la Integritate, a scos niște lucruri fără legătură cu fotbalul. A început să spună că eu sunt administrator la Serviciului Public de Alimentare cu Apă și că acolo se fac combinațiile cu bani în club. Ceea ce e total eronat. Niște chestii care n-au nicio logică cu speța de față.

Eu sunt angajat din 2017 la Primărie și sunt responsabil că mă ocup de clubul de fotbal. Eu sper să se rezolve odată. Nu se poate să se arunce cu noroi în noi pe baza declarațiilor unei persoane despre care există dovezi că a făcut numai prostii pe unde a fost“, a spus Robert Mihai.

Declarația intrigantă dată de un fost jucător al Jiului

Portarul lui Jiul Petroșani din acel meci, Jan Turiță, a vorbit pentru prosport.ro despre cum a simțit că se întâmplă ceva greșit la partida din Fărcășești, moment în care i-a sesizat totul arbitrului de centru, Iuliana Demetrescu. Goalkeeper-ul a oferit și o declarație de cinci ore la Comisia de Integritate și susține că după ce i-a transmis președintelui de club că unii jucători nu își apără concret șansele, a fost dat afară.

I-am transmis așa: «Nu vezi ce se întâmplă? Ăștia scapă cu mine, portar, și dau la 10 metri de poartă! Întorc faza, așteaptă să-i ajungă fundașul, nu vor să finalizeze!».

E clar, doar un prost sau un rău-intenționat nu poate să-și dea seama. I-am zis să oprească jocul și o să aibă un mare impact asupra fotbalului, pentru că mizeriile astea trebuie să se oprească“, a spus Turiță.

