Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul "2 pauză / 1 final" - Antena Sport

“Am condus 2-0 la pauză, dar am pierdut 3-2. Am folosit și juniori, iar băieții erau cam în vacanță de vreo două-trei etape. Noi ratasem play-off-ul, în ultima etapă, la Câmpulung, și nu mai aveam cum să retrogradăm în play-out.

Domnul Virgil Pascu, de la Integritate, a scos niște lucruri fără legătură cu fotbalul. A început să spună că eu sunt administrator la Serviciului Public de Alimentare cu Apă și că acolo se fac combinațiile cu bani în club. Ceea ce e total eronat. Niște chestii care n-au nicio logică cu speța de față.

Eu sunt angajat din 2017 la Primărie și sunt responsabil că mă ocup de clubul de fotbal. Eu sper să se rezolve odată. Nu se poate să se arunce cu noroi în noi pe baza declarațiilor unei persoane despre care există dovezi că a făcut numai prostii pe unde a fost“, a spus Robert Mihai.

Declarația intrigantă dată de un fost jucător al Jiului

Portarul lui Jiul Petroșani din acel meci, Jan Turiță, a vorbit pentru prosport.ro despre cum a simțit că se întâmplă ceva greșit la partida din Fărcășești, moment în care i-a sesizat totul arbitrului de centru, Iuliana Demetrescu. Goalkeeper-ul a oferit și o declarație de cinci ore la Comisia de Integritate și susține că după ce i-a transmis președintelui de club că unii jucători nu își apără concret șansele, a fost dat afară.

“I-am transmis așa: «Nu vezi ce se întâmplă? Ăștia scapă cu mine, portar, și dau la 10 metri de poartă! Întorc faza, așteaptă să-i ajungă fundașul, nu vor să finalizeze!».

E clar, doar un prost sau un rău-intenționat nu poate să-și dea seama. I-am zis să oprească jocul și o să aibă un mare impact asupra fotbalului, pentru că mizeriile astea trebuie să se oprească“, a spus Turiță.