Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid - Antena Sport

Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit și ce sumă a plătit în schimbul tânărului jucător de la Hermannstadt.
Kevin Ciubotaru este al doilea jucător transferat de FCSB în această iarnă, după Kevin Duarte. Tânărul de 21 de ani de la Hermannstadt evoluează pe postul de fundaș stânga, post care în ultimii ani a fost acoperit de Risto Radunovic la FCSB.
Gigi Becali a dezvăluit că va plăti suma de 450.000 de euro în schimbul lui Kevin Ciubotaru, semnând deja acordul cu cei de la Hermannstadt. Patronul roș-albaștrilor a transmis că jucătorul se va alătura lotului campioanei din pauza de iarnă, atunci când va semna și contractul.
De asemenea, după transferurile lui Andre Duarte și Kevin Ciubotariu, Gigi Becali a anunțat că nu se va opri aici și va mai face și alte mutări în perioada de mercato care se apropie.
„Noi am semnat deja acordul de transfer cu Hermannstadt. Plătim 450.000 de euro. Acum, Hermannstadt nu mai poate semna cu alt club. Și nici nu ar fi fair-play să vină alt club să facă o ofertă.
Cu jucătorul am vorbit. A zis să vină perioada de transferuri și atunci o să semnăm contractul. Dar nu o să fie probleme. Se rezolvă tot. O să mai facem transferuri. Am găsit jucătorii, dar nu îi zic”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.
Kevin Ciubotaru a fost convocat de Mircea Lucescu la națională în octombrie, debutând în amicalul cu Moldova. Fundașul este cotat la suma de 150.000 de euro, iar în acest sezon a bifat 18 meciuri pentru Hermannstadt, în toate competițiile.
Rapid l-a avut pe listă pe Kevin Ciubotaru
Înainte ca Gigi Becali să confirme transferul lui Kevin Ciubotaru, Claudiu Rotar, unul dintre acționarii de la Hermannstadt, a dezvăluit că fundașul a fost și pe lista lui Costel Gâlcă de la Rapid.
„Este Kevin Ciubotaru, pe care îl dorește Steaua (n.r. FCSB), îl dorește Rapid. Trăim și din partea asta, de vânzări de jucători. Vrem să producem jucători și să vindem.
Au făcut o ofertă cei de la FCSB, noi am fi vrut să-l ținem până în vară, da, dar și ei (n.r. cei de la FCSB) au nevoie de jucător under.
Suntem aproape cu FCSB (n.r. să bată palma)”, a declarat Claudiu Rotar, conform digisport.ro.
