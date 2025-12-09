Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid - Antena Sport

Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit și ce sumă a plătit în schimbul tânărului jucător de la Hermannstadt.

Kevin Ciubotaru este al doilea jucător transferat de FCSB în această iarnă, după Kevin Duarte. Tânărul de 21 de ani de la Hermannstadt evoluează pe postul de fundaș stânga, post care în ultimii ani a fost acoperit de Risto Radunovic la FCSB.

Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că va plăti suma de 450.000 de euro în schimbul lui Kevin Ciubotaru, semnând deja acordul cu cei de la Hermannstadt. Patronul roș-albaștrilor a transmis că jucătorul se va alătura lotului campioanei din pauza de iarnă, atunci când va semna și contractul.

De asemenea, după transferurile lui Andre Duarte și Kevin Ciubotariu, Gigi Becali a anunțat că nu se va opri aici și va mai face și alte mutări în perioada de mercato care se apropie.

„Noi am semnat deja acordul de transfer cu Hermannstadt. Plătim 450.000 de euro. Acum, Hermannstadt nu mai poate semna cu alt club. Și nici nu ar fi fair-play să vină alt club să facă o ofertă.