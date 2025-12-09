Ce a putut spune Alexandru Musi de faţă cu Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 9 decembrie 2025, 9:49

Alexandru Musi, în tricoul lui Dinamo - Profimedia Images

Alexandru Musi a ajuns de la FCSB la Dinamo, fiind implicat în transferul lui Dennis Politic. Dacă ultimul nu s-a acomodat încă la echipa lui Charalambous, Musi a devenit rapid om de bază la trupa din Ştefan cel Mare.

Astfel că atacantul cotat la 900.000 de euro a fost desemnat cel mai bun jucător U21 la Gala Fanatik. Când a primit premiul, a ţinut să spună că Dinamo este “cel mai iubit club din ţară”, chiar dacă în sală se aflau Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea.

”Vreau să mulțumesc familiei mele deoarece a fost alături de mine atât la momente bune, cât și la momente puțin mai bune.

Vreau să-i mulțumesc lui Dinamo deoarece mi-a deschis o ușă și mi-a dat șansa de a juca la cel mai iubit club din țară. Sper doar să nu dezamăgesc și să o țin în continuare la fel”, a spus Alexandru Musi.

Musi şi-a trecut în cont 5 goluri şi 3 pase decisive în cele 17 meciuri adunate pentru Dinamo în acest sezon.

Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi

Dinamo a luat decizia finală după oferta primită pentru Alexandru Musi. Andrei Nicolescu a declarat că nu se pune problema ca mijlocaşul de 21 de ani să plece de la echipă în acest sezon.

“Nu am intrat în detalii, mi-a sugerat și mi-a spus, la un moment dat, că ar exista. Dar nu am intrat în detalii pentru că dânsul știe de la început viziunea noastră despre cum să crească Musi.

Eu cred că Musi este acum într-un moment foarte bun și foarte prielnic pentru a se definitiva ca jucător. Îi trebuie aici să aibă consistență și mi se pare că el e total focusat pe lucrul ăsta.

Cred că nici măcar el nu se gândește la așa ceva pentru că s-a integrat și se simte foarte bine. (n.r. Este Musi netransferabil în acest an?) Da, nu se pune problema. Cred că și el își dorește să realizeze cu Dinamo ceva major înainte de a se gândi la vreun eventual transfer”, a declarat Andrei Nicolescu.

Alexandru Musi a ajuns gratis la Dinamo în vară, atunci când FCSB l-a cedat în schimbul lui Dennis Politic, plătind şi suma de un milion de euro. Mijlocaşul de 21 de ani s-a integrat perfect sub comanda lui Zeljko Kopic, devenind titular de bază.

