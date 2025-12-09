Ce a putut spune Alexandru Musi de faţă cu Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea - Antena Sport

Alexandru Musi a ajuns de la FCSB la Dinamo, fiind implicat în transferul lui Dennis Politic. Dacă ultimul nu s-a acomodat încă la echipa lui Charalambous, Musi a devenit rapid om de bază la trupa din Ştefan cel Mare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel că atacantul cotat la 900.000 de euro a fost desemnat cel mai bun jucător U21 la Gala Fanatik. Când a primit premiul, a ţinut să spună că Dinamo este “cel mai iubit club din ţară”, chiar dacă în sală se aflau Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea.

Alexandru Musi: “Dinamo e cel mai iubit club din România”

”Vreau să mulțumesc familiei mele deoarece a fost alături de mine atât la momente bune, cât și la momente puțin mai bune.

Vreau să-i mulțumesc lui Dinamo deoarece mi-a deschis o ușă și mi-a dat șansa de a juca la cel mai iubit club din țară. Sper doar să nu dezamăgesc și să o țin în continuare la fel”, a spus Alexandru Musi.

Musi şi-a trecut în cont 5 goluri şi 3 pase decisive în cele 17 meciuri adunate pentru Dinamo în acest sezon.