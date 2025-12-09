Ce a putut spune Alexandru Musi de faţă cu Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea - Antena Sport

Alexandru Musi a ajuns de la FCSB la Dinamo, fiind implicat în transferul lui Dennis Politic. Dacă ultimul nu s-a acomodat încă la echipa lui Charalambous, Musi a devenit rapid om de bază la trupa din Ştefan cel Mare.
Astfel că atacantul cotat la 900.000 de euro a fost desemnat cel mai bun jucător U21 la Gala Fanatik. Când a primit premiul, a ţinut să spună că Dinamo este “cel mai iubit club din ţară”, chiar dacă în sală se aflau Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea.
Alexandru Musi: “Dinamo e cel mai iubit club din România”
”Vreau să mulțumesc familiei mele deoarece a fost alături de mine atât la momente bune, cât și la momente puțin mai bune.
Vreau să-i mulțumesc lui Dinamo deoarece mi-a deschis o ușă și mi-a dat șansa de a juca la cel mai iubit club din țară. Sper doar să nu dezamăgesc și să o țin în continuare la fel”, a spus Alexandru Musi.
Musi şi-a trecut în cont 5 goluri şi 3 pase decisive în cele 17 meciuri adunate pentru Dinamo în acest sezon.
Decizia luată de Dinamo după oferta primită pentru Alexandru Musi
Dinamo a luat decizia finală după oferta primită pentru Alexandru Musi. Andrei Nicolescu a declarat că nu se pune problema ca mijlocaşul de 21 de ani să plece de la echipă în acest sezon.
“Nu am intrat în detalii, mi-a sugerat și mi-a spus, la un moment dat, că ar exista. Dar nu am intrat în detalii pentru că dânsul știe de la început viziunea noastră despre cum să crească Musi.
Eu cred că Musi este acum într-un moment foarte bun și foarte prielnic pentru a se definitiva ca jucător. Îi trebuie aici să aibă consistență și mi se pare că el e total focusat pe lucrul ăsta.
Cred că nici măcar el nu se gândește la așa ceva pentru că s-a integrat și se simte foarte bine. (n.r. Este Musi netransferabil în acest an?) Da, nu se pune problema. Cred că și el își dorește să realizeze cu Dinamo ceva major înainte de a se gândi la vreun eventual transfer”, a declarat Andrei Nicolescu.
Alexandru Musi a ajuns gratis la Dinamo în vară, atunci când FCSB l-a cedat în schimbul lui Dennis Politic, plătind şi suma de un milion de euro. Mijlocaşul de 21 de ani s-a integrat perfect sub comanda lui Zeljko Kopic, devenind titular de bază.
- Basarab Panduru, stupefiat de Claudiu Petrila după ratarea campionatului: “Dă 9.999 din 10.000, n-ai cum”
- Cristi Borcea s-a întâlnit cu Andrei Nicolescu și i-a transmis un mesaj clar. Cum poate lua Dinamo titlul
- Patronul din Liga 1 care se bate la titlu, mesaj incredibil pentru Gigi Becali: “Vă fac campion”
- Lindon Emerllahu pleacă de la CFR pe 1,5 milioane de euro. Unde ajunge jucătorul pe care l-a vrut Gigi Becali
- Anunțul important făcut de Gigi Becali: Daniel Bîrligea revine mai repede decât se aștepta pe teren