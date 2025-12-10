„Senzațional”. Italienii au „luat foc” după penalty-ul primit de Liverpool în meciul cu Interul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Italienii au reacționat imediat după ce Liverpool a primit penalty în meciul cu Inter, echipa lui Cristi Chivu. Dominik Szoboszlai a marcat în minutul 88, de la punctul cu var, și a stabilit astfel scorul final, 1-0 pentru „cormorani” în duelul din etapa a șasea a grupei de Champions League.

În minutul 87 al meciului de pe Meazza, Bastoni l-a ținut de tricou pe Florian Wirtz în careu. Mijlocașul german s-a prăbușit pe gazon, iar jocul a fost ulterior oprit de arbitrul Zwayer.

Italienii au „luat foc” după penalty-ul primit de Liverpool în meciul cu Interul lui Cristi Chivu

„Centralul” a mers ulterior la marginea careului pentru a revedea faza și a acordat penalty pentru Liverpool. Dominik Szoboszlai a marcat fără emoții de la 11 metri.

Italienii l-au taxat imediat pe Alessandro Bastoni pentru eroarea uriașă comisă pe finalul meciului cu Liverpool: „Naivitate senzațională a lui Bastoni, care-l ține de tricou pe Bastoni într-un mod evident”, au notat cei de la Gazzetta dello Sport.

Florian Wirtz draws the penalty and Szoboszlai scores it!

Was this a pen? 🤔 pic.twitter.com/HP4LXi83kP

— ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2025