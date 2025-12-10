Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Senzațional”. Italienii au „luat foc” după penalty-ul primit de Liverpool în meciul cu Interul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | „Senzațional”. Italienii au „luat foc” după penalty-ul primit de Liverpool în meciul cu Interul lui Cristi Chivu

„Senzațional”. Italienii au „luat foc” după penalty-ul primit de Liverpool în meciul cu Interul lui Cristi Chivu

Viviana Moraru Publicat: 10 decembrie 2025, 0:23

Comentarii
Senzațional”. Italienii au luat foc” după penalty-ul primit de Liverpool în meciul cu Interul lui Cristi Chivu

Florian Wirtz, tras de tricou de Alessandro Bastoni în Inter - Liverpool 0-1/ Captură PrimaSport

Italienii au reacționat imediat după ce Liverpool a primit penalty în meciul cu Inter, echipa lui Cristi Chivu. Dominik Szoboszlai a marcat în minutul 88, de la punctul cu var, și a stabilit astfel scorul final, 1-0 pentru „cormorani” în duelul din etapa a șasea a grupei de Champions League. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 87 al meciului de pe Meazza, Bastoni l-a ținut de tricou pe Florian Wirtz în careu. Mijlocașul german s-a prăbușit pe gazon, iar jocul a fost ulterior oprit de arbitrul Zwayer. 

Italienii au „luat foc” după penalty-ul primit de Liverpool în meciul cu Interul lui Cristi Chivu 

„Centralul” a mers ulterior la marginea careului pentru a revedea faza și a acordat penalty pentru Liverpool. Dominik Szoboszlai a marcat fără emoții de la 11 metri.  

Italienii l-au taxat imediat pe Alessandro Bastoni pentru eroarea uriașă comisă pe finalul meciului cu Liverpool: „Naivitate senzațională a lui Bastoni, care-l ține de tricou pe Bastoni într-un mod evident”, au notat cei de la Gazzetta dello Sport. 

Reclamă
Reclamă

Pe de altă parte, italienii de la tuttomercatoweb.com consideră că germanul Zwayer a acordat cu ușurință penalty pentru Liverpool: „O echipă a lui Inter modestă se prăbușește pe final după un penalty generos”, au menționat aceștia. 

„Un cadou generos, dar nu nemeritat pentru Liverpool, care într-un final a interpretat mai bine meciul decât au făcut-o nerazzurrii”, au transmis și cei de la fcinternews.it. 

Inter a suferit a doua înfrângere consecutivă în grupa de Champions League, după cea cu Atletico Madrid. Trupa lui Cristi Chivu rămâne cu 12 puncte, iar lupta pentru clasarea pe primele opt locuri, care duc direct în optimi, se complică. În ultimele două meciuri din grupă, nerazzurrii se vor duela cu Arsenal și cu Dortmund. 

Peştele congelat, la analize de laborator. La macrou 25% e gheaţă, iar contaminarea e la limităPeştele congelat, la analize de laborator. La macrou 25% e gheaţă, iar contaminarea e la limită
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Copil, omorât pe scuter de un şofer beat. Ambulanţa l-a dus la spitalul unde lucrează părinţii
Observator
ANIMAŢIE. Copil, omorât pe scuter de un şofer beat. Ambulanţa l-a dus la spitalul unde lucrează părinţii
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost o relație de dragoste-ură”
Fanatik.ro
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost o relație de dragoste-ură”
0:10 10 dec.
VIDEOSuporterii lui Eintracht Frankfurt au făcut prăpăd pe Camp Nou! Cum s-au comportat nemții în Champions League
0:00 10 dec.
Inter – Liverpool 0-1. Chivu suferă a doua înfrângere la rând în Champions League. Toate rezultatele serii
23:38
Germania și Novergia, primele semifinaliste de la Campionatul Mondial. Nordicele au făcut show în semifinala cu Muntenegru
23:26
Englezii au răbufnit după faza controversată din Inter – Liverpool: „Distruge jocul”. Explicațiile date de UEFA
23:07
Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a lăsat pe bancă pe Dennis Man în meciul cu Atletico Madrid: „Putea fi periculos”
22:42
„Românism” în Belgia! Claudiu Florică își bagă fiul titular și concediază antrenorul după o victorie: „Circ și nepotism”
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid 4 Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul “2 pauză / 1 final” 5 Ce a putut spune Alexandru Musi de faţă cu Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea 6 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte