„Senzațional”. Italienii au „luat foc” după penalty-ul primit de Liverpool în meciul cu Interul lui Cristi Chivu - Antena Sport

Italienii au reacționat imediat după ce Liverpool a primit penalty în meciul cu Inter, echipa lui Cristi Chivu. Dominik Szoboszlai a marcat în minutul 88, de la punctul cu var, și a stabilit astfel scorul final, 1-0 pentru „cormorani” în duelul din etapa a șasea a grupei de Champions League.
În minutul 87 al meciului de pe Meazza, Bastoni l-a ținut de tricou pe Florian Wirtz în careu. Mijlocașul german s-a prăbușit pe gazon, iar jocul a fost ulterior oprit de arbitrul Zwayer.
Italienii au „luat foc” după penalty-ul primit de Liverpool în meciul cu Interul lui Cristi Chivu
„Centralul” a mers ulterior la marginea careului pentru a revedea faza și a acordat penalty pentru Liverpool. Dominik Szoboszlai a marcat fără emoții de la 11 metri.
Italienii l-au taxat imediat pe Alessandro Bastoni pentru eroarea uriașă comisă pe finalul meciului cu Liverpool: „Naivitate senzațională a lui Bastoni, care-l ține de tricou pe Bastoni într-un mod evident”, au notat cei de la Gazzetta dello Sport.
Florian Wirtz draws the penalty and Szoboszlai scores it!
Was this a pen? 🤔 pic.twitter.com/HP4LXi83kP
Pe de altă parte, italienii de la tuttomercatoweb.com consideră că germanul Zwayer a acordat cu ușurință penalty pentru Liverpool: „O echipă a lui Inter modestă se prăbușește pe final după un penalty generos”, au menționat aceștia.
„Un cadou generos, dar nu nemeritat pentru Liverpool, care într-un final a interpretat mai bine meciul decât au făcut-o nerazzurrii”, au transmis și cei de la fcinternews.it.
Inter a suferit a doua înfrângere consecutivă în grupa de Champions League, după cea cu Atletico Madrid. Trupa lui Cristi Chivu rămâne cu 12 puncte, iar lupta pentru clasarea pe primele opt locuri, care duc direct în optimi, se complică. În ultimele două meciuri din grupă, nerazzurrii se vor duela cu Arsenal și cu Dortmund.
