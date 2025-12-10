Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni

Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni

Daniel Işvanca Publicat: 10 decembrie 2025, 0:29

Comentarii
Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni

Cristian Chivu / Profimedia

Interul lui Cristi Chivu a suferit al doilea eșec la rând în grupa principală de UEFA Champions League. Vicecampioana Italiei a pierdut pe ”Giuseppe Meazza” contra celor de la Liverpool, rezultatul fiind decis de la punctul cu var.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După un duel în careu între Bastoni și Florian Wirtz, centralul a acordat lovitură de la 11 metri, iar Dominik Szoboszlai l-a învins pe Sommer și a stabilit scorul final.

Nota primită de Cristi Chivu, după eșecul dramatic cu Liverpool

Cristi Chivu a avut iarăși ghinion într-un meci de Champions League, după ce a fost învins dramatic de Liverpool. „Cormoranii” au punctat pe final dintr-un penalty controversat, după un contact în careu între Bastoni și Wirtz.

Mai mult decât atât, tehnicianul român a pierdut și doi jucători importanți în prima repriză. Hakan Calhanoglu a rezistat 10 minute pe teren, în timp ce Acerbi nu a prins nici el pauza, având probleme musculare.

Pentru deciziile luate pe parcursul partidei, italienii l-au notat pe Chivu cu 5,5, însă aceștia nu au trecut peste decizia centralului de a dicta penalty în favoarea oaspeților.

Reclamă
Reclamă

„Căutând o reușită pentru a depăși recentele eșecuri din meciurile importante, a încercat să exploateze nesiguranțele lui Liverpool, dar englezii au fost cei care au început mai bine. După ce a depășit dificultățile și cele două accidentări din prima jumătate de oră, Inter a început și ea să se impună.

Nerazzurri au crescut treptat, dar apoi au suferit spre final. Și chiar acolo a sosit lovitura crudă, cu un penalty (generos) transformat de Szoboszlai”, au scris cei de la tuttomercatoweb.com.

Peştele congelat, la analize de laborator. La macrou 25% e gheaţă, iar contaminarea e la limităPeştele congelat, la analize de laborator. La macrou 25% e gheaţă, iar contaminarea e la limită
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Copil, omorât pe scuter de un şofer beat. Ambulanţa l-a dus la spitalul unde lucrează părinţii
Observator
ANIMAŢIE. Copil, omorât pe scuter de un şofer beat. Ambulanţa l-a dus la spitalul unde lucrează părinţii
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost o relație de dragoste-ură”
Fanatik.ro
La câteva zile după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Sorana Cîrstea face dezvăluiri neașteptate: ”A fost o relație de dragoste-ură”
0:23 10 dec.
„Senzațional”. Italienii au „luat foc” după penalty-ul primit de Liverpool în meciul cu Interul lui Cristi Chivu
0:10 10 dec.
VIDEOSuporterii lui Eintracht Frankfurt au făcut prăpăd pe Camp Nou! Cum s-au comportat nemții în Champions League
0:00 10 dec.
Inter – Liverpool 0-1. Eșec dramatic pentru Cristi Chivu, după ce englezii au marcat dintr-un penalty controversat
23:38
Germania și Novergia, primele semifinaliste de la Campionatul Mondial. Nordicele au făcut show în semifinala cu Muntenegru
23:26
Englezii au răbufnit după faza controversată din Inter – Liverpool: „Distruge jocul”. Explicațiile date de UEFA
23:07
Antrenorul lui PSV a explicat de ce l-a lăsat pe bancă pe Dennis Man în meciul cu Atletico Madrid: „Putea fi periculos”
Vezi toate știrile
1 Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate 2 Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Gigi Becali a confirmat transferul lui Kevin Ciubotaru la FCSB. Suma plătită pentru jucătorul dorit și de Rapid 4 Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul “2 pauză / 1 final” 5 Ce a putut spune Alexandru Musi de faţă cu Gigi Becali, Mihai Stoica, Florin Tănase sau Daniel Bîrligea 6 Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte