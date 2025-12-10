Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni - Antena Sport

Interul lui Cristi Chivu a suferit al doilea eșec la rând în grupa principală de UEFA Champions League. Vicecampioana Italiei a pierdut pe ”Giuseppe Meazza” contra celor de la Liverpool, rezultatul fiind decis de la punctul cu var.

După un duel în careu între Bastoni și Florian Wirtz, centralul a acordat lovitură de la 11 metri, iar Dominik Szoboszlai l-a învins pe Sommer și a stabilit scorul final.

Nota primită de Cristi Chivu, după eșecul dramatic cu Liverpool

Cristi Chivu a avut iarăși ghinion într-un meci de Champions League, după ce a fost învins dramatic de Liverpool. „Cormoranii” au punctat pe final dintr-un penalty controversat, după un contact în careu între Bastoni și Wirtz.

Mai mult decât atât, tehnicianul român a pierdut și doi jucători importanți în prima repriză. Hakan Calhanoglu a rezistat 10 minute pe teren, în timp ce Acerbi nu a prins nici el pauza, având probleme musculare.

Pentru deciziile luate pe parcursul partidei, italienii l-au notat pe Chivu cu 5,5, însă aceștia nu au trecut peste decizia centralului de a dicta penalty în favoarea oaspeților.