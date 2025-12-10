Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a fost învinsă de Liverpool, scor 0-1, în etapa a șasea a grupei de Champions League. Dominik Szoboszlai a transformat un penalty controversat dictat cu ajutorul VAR-ului, pe finalul meciului.

În minutul 87 al meciului de pe Meazza, Bastoni l-a ținut de tricou pe Florian Wirtz în careu. Mijlocașul german s-a prăbușit pe gazon, iar jocul a fost oprit de arbitrul Zwayer. „Centralul” a mers ulterior la marginea careului pentru a revedea faza și a acordat penalty pentru Liverpool. Dominik Szoboszlai a marcat fără emoții de la 11 metri.

Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter

Cristi Chivu a avut o reacție dură atunci când a fost întrebat despre penalty-ul dictat împotriva echipei sale, mărturisind că arbitrul a lăsat jocul să continue în primă fază, înainte ca VAR-ul să intervină.

De asemenea, antrenorul român a mai declarat că meciul a fost compromis pentru Inter în prima repriză, atunci când a fost forțat să facă două schimbări, după accidentările suferite de Hakan Calhanoglu și Francesco Acerbi.

„Era un rezultat de egalitate, după cum s-a jucat. Am suferit după presiunea pusă de ei la început, dar după ne-am regăsit jocul. Am efectuat două schimbări care ne-au condiționat, nu am fi vrut să le facem.