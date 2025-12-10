Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” - Antena Sport

Cristi Chivu a oferit prima reacție după ce Inter a fost învinsă de Liverpool, scor 0-1, în etapa a șasea a grupei de Champions League. Dominik Szoboszlai a transformat un penalty controversat dictat cu ajutorul VAR-ului, pe finalul meciului.
În minutul 87 al meciului de pe Meazza, Bastoni l-a ținut de tricou pe Florian Wirtz în careu. Mijlocașul german s-a prăbușit pe gazon, iar jocul a fost oprit de arbitrul Zwayer. „Centralul” a mers ulterior la marginea careului pentru a revedea faza și a acordat penalty pentru Liverpool. Dominik Szoboszlai a marcat fără emoții de la 11 metri.
Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter
Cristi Chivu a avut o reacție dură atunci când a fost întrebat despre penalty-ul dictat împotriva echipei sale, mărturisind că arbitrul a lăsat jocul să continue în primă fază, înainte ca VAR-ul să intervină.
De asemenea, antrenorul român a mai declarat că meciul a fost compromis pentru Inter în prima repriză, atunci când a fost forțat să facă două schimbări, după accidentările suferite de Hakan Calhanoglu și Francesco Acerbi.
„Era un rezultat de egalitate, după cum s-a jucat. Am suferit după presiunea pusă de ei la început, dar după ne-am regăsit jocul. Am efectuat două schimbări care ne-au condiționat, nu am fi vrut să le facem.
A venit episodul de la finalul meciului, al doilea în ultimele două meciuri de Champions League, și nu reușim să luăm niciun punct. Am încercat să dăm totul, am avut curaj să încercăm până la final. Trebuie să fim mai lucizi în ofensivă, dar meciul a fost condiționat de cele două schimbări.
Nu comentez deciziile arbitrilor, vorbesc doar despre educație și despre ce trebuie să învățăm. Arbitrul a interpretat corect în timpul meciului. VAR-ul a intervenit, dar trebuie să înțelegi dinamica meciului. Trebuie să acceptăm decizia arbitrului, trebuie să luptăm împotriva injustiției în fotbal și să ne gândim la ce vrem să facem.
Mă așteptam ca ei să pună o astfel de presiune. La început am fost puțin intimidați, după am făcut câteva faze bune de joc. În a doua repriză ne așteptam să continuăm, am încercat să facem asta. Dar când am rămas fără energie, am căzut puțin cam mult”, a declarat Cristi Chivu, după Inter – Liverpool 0-1, conform tuttomercatoweb.com.
