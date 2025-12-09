AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 decembrie - Antena Sport

Închide meniul
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 decembrie

Andrei Nicolae Publicat: 9 decembrie 2025, 17:10

Adrian Mutu în timpul unui meci / Profimedia

Cele mai tari știri ale zilei de 9 decembrie sunt pe as.ro, de la anunțul lui Mutu privind revenirea pe banca tehnică până la vestea dată de Lando Norris după ce a câștigat titlul mondial în Formula 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Mutu mai așteaptă

Adian Mutu nu va ajunge pe banca lui Hermannstadt, deși a fost pe lista scurtă a sibienilor. “Au fost discuții, dar se întâmplă în fotbal”, a spus “Briliantul”. Daniel Oprița, Dorinel Munteanu sau Liviu Ciobotariu pot ajunge la Hermannstadt.

2. Ofertă stelară

Mihăiță Pleșan a dezvăluit că Universitatea Craiova a avut o ofertă imensă pentru costaricanul Carlos Mora, dar Mihai Rotaru a refuzat. “Nu știu câte echipe ar fi făcut asta”, a spus agentul.

3. “Cutremur” în fotbalul românesc

Pe as.ro afli ce scandal a apărut în fotbalul românesc după un meci din Liga a 3-a. FRF anchetează o partidă suspectă de blat.

4. Alarmă la Real

Zi liberă pentru părinţi la început de an şcolar. Proiectul, adoptat tacit de SenatZi liberă pentru părinţi la început de an şcolar. Proiectul, adoptat tacit de Senat
Kylian Mbappe nu a făcut marți antrenamentul la Real Madrid și poate rata meciul cu Manchester City. Partida de pe Bernabeu poate fi decisivă pentru viitorul lui Xabi Alonso.

5. Norris, numărul 1

Lando Norris a confirmat că își va schimba numărul de pe mașina sa de la McLaren. Britanicul va avea numărul 1, cel oferit campionului mondial.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

