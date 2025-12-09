AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 9 decembrie - Antena Sport

Cele mai tari știri ale zilei de 9 decembrie sunt pe as.ro, de la anunțul lui Mutu privind revenirea pe banca tehnică până la vestea dată de Lando Norris după ce a câștigat titlul mondial în Formula 1.
1. Mutu mai așteaptă
Adian Mutu nu va ajunge pe banca lui Hermannstadt, deși a fost pe lista scurtă a sibienilor. “Au fost discuții, dar se întâmplă în fotbal”, a spus “Briliantul”. Daniel Oprița, Dorinel Munteanu sau Liviu Ciobotariu pot ajunge la Hermannstadt.
2. Ofertă stelară
Mihăiță Pleșan a dezvăluit că Universitatea Craiova a avut o ofertă imensă pentru costaricanul Carlos Mora, dar Mihai Rotaru a refuzat. “Nu știu câte echipe ar fi făcut asta”, a spus agentul.
3. “Cutremur” în fotbalul românesc
Pe as.ro afli ce scandal a apărut în fotbalul românesc după un meci din Liga a 3-a. FRF anchetează o partidă suspectă de blat.
4. Alarmă la Real
Kylian Mbappe nu a făcut marți antrenamentul la Real Madrid și poate rata meciul cu Manchester City. Partida de pe Bernabeu poate fi decisivă pentru viitorul lui Xabi Alonso.
5. Norris, numărul 1
Lando Norris a confirmat că își va schimba numărul de pe mașina sa de la McLaren. Britanicul va avea numărul 1, cel oferit campionului mondial.
