"Un penalty scandalos, o ruşine" Cea mai dură reacţie după Inter - Liverpool 0-1, meci decis după un final încins - Antena Sport

Inter a pierdut al doilea meci al grupei de Champions League, 0-1 cu Liverpool, după un penalty controversat acordat de germanul Felix Zwayer, pe finalul partidei de pe Meazza.
Italienii au acuzat uşurinţa cu care neamţul a luat decizia după ce s-a consultat cu VAR. Cel mai vehement a fost Fabio Capello, care a considerat “o ruşine” penalty-ul dictat după duelul dintre Bastoni şi Wirtz.
Fabio Capello, discurs dur după Inter – Liverpool 0-1: “Un penalty scandalos”
“Un penalty scandalos, un penalty care nu trebuia acordat. Nu înţeleg VAR, arbitrul văzuse tot. Lăsăm la o parte simularea jucătorului care se aruncă la pământ.
Pentru a anula golul lui Liverpool, VAR a avut nevoie de 3 minute. În acest caz, l-au chemat pe arbitru pentru o ţinere care se vede peste tot. S-a setat un precedent, dar este o ruşine să fie acordat un asemenea penalty”, a spus Capello, citat de Sky Sports.
Inter – Liverpool 0-1
Liverpool a învins marţi seara, în deplasare, scor 1-0, Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, în etapa a şasea din grupa de Champions League. „Cormoranii” au marcat din penalty, după un moment controversat petrecut pe final.
Echipa lui Chivu a avut dublu ghinion în prima jumătate de oră a meciului cu FC Liverpool. Hakan Calhanoglu s-a accidentat şi a ieşit de pe teren în minutul 11, iar Acerbi a fost şi el înlocuit, în minutul 31, tot în urma unei accidentări.
Imediat după ieşirea lui Acerbi, „cormoranii” au marcat, prin Konate, însă golul a fost anulat după intervenţia VAR, pentru un henţ comis de Ekitike. Partea a doua a fost una de luptă. Liverpool, care a controlat jocul, a ratat o şansă bună, în minutul 80, când Sommer a respins şutul lui Bradley.
După câteva minute, arbitrul a dictat penalty pentru oaspeţi în urma duelului dintre Bastoni şi Wirtz, după analiza VAR. Dominik Szoboszlai a executat şi a înscris în minutul 88, iar Inter Milano – FC Liverpool s-a încheiat 0-1.
