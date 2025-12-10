"Un penalty scandalos, o ruşine" Cea mai dură reacţie după Inter - Liverpool 0-1, meci decis după un final încins - Antena Sport

Inter a pierdut al doilea meci al grupei de Champions League, 0-1 cu Liverpool, după un penalty controversat acordat de germanul Felix Zwayer, pe finalul partidei de pe Meazza.

Italienii au acuzat uşurinţa cu care neamţul a luat decizia după ce s-a consultat cu VAR. Cel mai vehement a fost Fabio Capello, care a considerat “o ruşine” penalty-ul dictat după duelul dintre Bastoni şi Wirtz.

Fabio Capello, discurs dur după Inter – Liverpool 0-1: “Un penalty scandalos”

“Un penalty scandalos, un penalty care nu trebuia acordat. Nu înţeleg VAR, arbitrul văzuse tot. Lăsăm la o parte simularea jucătorului care se aruncă la pământ.

Pentru a anula golul lui Liverpool, VAR a avut nevoie de 3 minute. În acest caz, l-au chemat pe arbitru pentru o ţinere care se vede peste tot. S-a setat un precedent, dar este o ruşine să fie acordat un asemenea penalty”, a spus Capello, citat de Sky Sports.

Inter – Liverpool 0-1

Liverpool a învins marţi seara, în deplasare, scor 1-0, Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, în etapa a şasea din grupa de Champions League. „Cormoranii” au marcat din penalty, după un moment controversat petrecut pe final.