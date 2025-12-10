Inter - Liverpool 0-1. Eșec dramatic pentru Cristi Chivu, după ce englezii au marcat dintr-un penalty controversat - Antena Sport

Min. 46: A început partea secundă!

Pauză!

Min. 32: Gol anulat Liverpool! Marchează francezul Konate pentru Liverpool, în urma unei lovituri de colț, dar reușita a fost anulată pentru henț.

Min. 31: Ghinion pentru Chivu! Se accidentează și Acerbi, care este înlocuit de Bisseck.

Min. 18: Ocazie importantă de gol pentru Liverpool! Curtis Jones șutează din marginea careului, dar Sommer scoate cu dificultate.

Min. 11: Pierdere mare pentru Cristi Chivu. Hakan Calhanoglu are probleme medicale și este înlocuit de Zielinski.

Min. 1: A început partida!

Echipele de start

Inter : Sommer – Bastoni, Acerbi, Akanji – Dimarco, Mkhtarian, Calhahoglu, Barella, Luis Henrique – Thuram, Martinez

: Sommer – Bastoni, Acerbi, Akanji – Dimarco, Mkhtarian, Calhahoglu, Barella, Luis Henrique – Thuram, Martinez Liverpool: Alisson – Gomez, Konate, van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Alisster – Jones, Isak, Ekitike

Barcelona – Frankfurt 2-1

Final de meci!

Min. 53: Kounde face dubla pentru catalani.

Min. 50: Barcelona revine în meci și egalează prin Kounde.

Min. 46: A început partea secundă!

Pauză

Min. 21: Surpriză pe Camp Nou! Knauff deschide scorul în favoarea oaspeților.

Min. 1: A început partida!

Barcelona : Garcia – Balde, Cubarsi, Fermin, Garcia, Kounde, Martin, Pedri, Raphinha, Yamal, Lewandowski

: Garcia – Balde, Cubarsi, Fermin, Garcia, Kounde, Martin, Pedri, Raphinha, Yamal, Lewandowski Frankfurt: Zetter – Brown, Chaibi, Doan, Gotze, Knauff, Koch, Kristensen, Larsson, Skhiri, Theate

PSV – Atletico Madrid 2-3

Final de meci!

Min. 85: Pepi reduce din diferență pentru olandezi.

Min. 56: Sorloth majorează avantajul oaspeților.

Min. 52: Gruparea din Spania întoarce rezultatul la Eindhoven și marchează golul doi prin Hancko.

Min. 46: A început partea secundă!

Pauză

Min. 37: Julian Alvarez a restabilit egalitatea pentru oaspeți.

Min. 10: Deschidere de scor la Eindhoven. Til punctează pentru campioana Olandei.

Min. 1: A început partida!

PSV : Kovar – Salah, Gasiorowski, Schouten, Dest – Veerman, Mauro, Saibari – Driouech, Til, Wanner

: Kovar – Salah, Gasiorowski, Schouten, Dest – Veerman, Mauro, Saibari – Driouech, Til, Wanner Atletico Madrid: Oblak – Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koko, Barrios, Gonzalez – Sorloth, Alvarez

Atalanta – Chelsea 2-1

Final de meci!

Min. 83: De Ketelaere înscrie pentru italieni.

Min. 55: Scamacca restabilește egalitatea.

Min. 46: A început partea secundă!

Pauză

Min. 26: Chelsea sparge gheața la Bergamo și marchează prin Joao Pedro.

Min. 1: A început partida!

Atalanta : Carnesecchi – Bellanova, Bernasconi, De Ketelaere, De Roon, Djimsiti, Ederson, Kolasinac, Kossounou, Lookman, Scamacca

: Carnesecchi – Bellanova, Bernasconi, De Ketelaere, De Roon, Djimsiti, Ederson, Kolasinac, Kossounou, Lookman, Scamacca Chelsea: Sanchez – Acheampong, Badiashile, Caicedo, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Gittens, James, Joao Pedro, Neto

Monaco – Galatasaray 1-0

Final de meci!

Min. 68: Balogun deschide scorul pentru gazde.

Min. 46: A început partea secundă!

Pauză

Min. 1: A început partida!

Monaco : Hradecky – Caio, Salisu, Kehrer, Vanderson – Camara, Zakaria – Golovin, Minamino, Akliouche – Balogun

: Hradecky – Caio, Salisu, Kehrer, Vanderson – Camara, Zakaria – Golovin, Minamino, Akliouche – Balogun Galatasaray: Cakir – Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs – Torreira, Gabriel – Sane, Gundogan, Yilmaz – Osimhen

Tottenham – Slavia Praga 3-0

Final de meci!

Min. 79: Xavi Simons punctează pentru gazde.

Min. 50: Kudus înscrie din lovitură de la 11 metri.

Min. 46: A început partea secundă!

Pauză

Min. 26: David Zima înscrie în propria poartă, iar Tottenham trece la conducerea jocului.

Min. 1: A început partida!

Tottenham : Vicario – Spence, van de Ven, Romero, Porro – Gray, Palhinha – Odobert, Simons, Kudus – Richarlison

: Vicario – Spence, van de Ven, Romero, Porro – Gray, Palhinha – Odobert, Simons, Kudus – Richarlison Slavia Praga: Stanek – Holes, Chaloupek, Ogbu, Zima – Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Sanyang – Chytil

Royale Union SG – Marseille 2-3

Final de meci!

Min. 58: Mason Greenwood face dubla!

Min. 46: A început partea secundă!

Pauză

Min. 41: Francezii trec la conducerea partidei, după golul marcat de Greenwood.

Min. 15: Marseille restabilește egalitatea! Paixao punctează.

Min. 5: Gol marcat de Royale Union SG! Khalaili înscrie pentru belgieni.

Min. 1: A început partida!

Royale Union SG : Scherpen – Leysen, Burgess, Mac Alisster – Niang, Van de Perre, Zorgane, Khalaili, Schoofs – Rodriguez, Florucz

: Scherpen – Leysen, Burgess, Mac Alisster – Niang, Van de Perre, Zorgane, Khalaili, Schoofs – Rodriguez, Florucz Marseille: Rulli – Weah, Murillo, Aguerd, Emerson – Vermeeren, Hojbjerg, O’Riley – Greenwood, Aubameyang, Paixao

Bayern Munchen – Sporting 3-1

Final de meci!

Min. 77: Gol Bayern! Tah majorează avantajul gazdelor.

Min. 69: Gol Bayern! Karl aduce gruparea bavareză în avantaj.

Min. 65: Gol Bayern! Gnabry restabilește egalitatea.

Min. 54: Gol Sporting! Kimmich înscrie în proprie poartă.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză!

Min. 1: Start de meci la Munchen!

Bayern Munchen : Neur – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Pavlovic, Kimmich – Gnabry, Karl, Olise – Kane

: Neur – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Pavlovic, Kimmich – Gnabry, Karl, Olise – Kane Sporting: Silva – Fresneda, Diomande, Quaresma, Matheus – Hjulmand, Simoes – Catamo, Araujo, Alissaon – Suarez

Kairat Almaty – Olympiacos 0-1

Final de meci!

Min. 73: Gol Olympiacos! Gelson Martins a deschis scorul pentru oaspeți.

Min. 46: A început repriza a doua!

Pauză!

Min. 1: Start de meci!

Kairat Almaty : Anarbekov – Machado, Sorokin, Shirobokov, Tapalov – Baybek, Glazer – Zaira, Ricardinho, Mrynskiy – Edmilson

: Anarbekov – Machado, Sorokin, Shirobokov, Tapalov – Baybek, Glazer – Zaira, Ricardinho, Mrynskiy – Edmilson Olympiacos: Tzolakis – Rodinei, Biancone, Pirola, Ortega – Hezze, Mouzakitis – Podence, Chiquinho, Martins – El Kaabi

Inter – Liverpool LIVE TEXT (22:00)

Inter a înregistrat trei victorii la rând, în toate competițiile, înaintea duelului cu Liverpool. În grupa de Champions League, trupa lui Cristi Chivu a fost învinsă în ultima etapă de Atletico Madrid, scor 1-2.

Inter ocupă locul patru în grupa de Champions League, cu 12 puncte. Liverpool, de cealaltă parte, se clasează pe locul 13, cu nouă puncte, la egalitate cu Galatasaray, Atletico Madrid și Newcastle.

Echipele probabile la Inter – Liverpool:

Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Martinez

Antrenor: Cristi Chivu

Liverpool (4-2-3-1): Alisson – Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Ekitike – Isak

Antrenor: Arne Slot

Liverpool nu se va putea baza pe Mo Salah la duelul cu echipa lui Cristi Chivu. Starul egiptean a fost lăsat în afara lotului de către Arne Slot pentru duelul de pe Meazza.

Marți se vor mai disputa alte opt partide în grupa de Champions League. Barcelona va primi vizita celor de la Frankfurt, Chelsea se va deplasa la Atalanta, iar PSV-ul lui Dennis Man va întâlni Atletico Madrid, pe teren propriu.