Inter - Liverpool 0-1. Eșec dramatic pentru Cristi Chivu, după ce englezii au marcat dintr-un penalty controversat - Antena Sport

Inter – Liverpool a fost capul de afiș al serii în UEFA Champions League, însă partida a fost una destul de închisă, în ciuda faptului că englezii s-au impus cu scorul de 1-0.
Unicul gol al partidei a fost marcat pe final, dintr-un penalty executat de maghiarul Dominik Szoboszlai. Chivu a pierdut doi jucători importanți încă din prima repriză.
Rezultatele zilei de marți din Champions League:
- Kairat Almaty – Olympiacos 0-1
- Bayern – Sporting 3-1
- Atalanta – Chelsea 2-1
- Barcelona – Frankfurt 2-1
- Inter – Liverpool 0-1
- Monaco – Galatasaray 1-0
- PSV – Atletico Madrid 2-3
- Union SG – Marseille 2-3
- Tottenham – Slavia Praga 3-0
Inter – Liverpool 0-1
Final de meci!
Min. 88: Dominik Szoboszlai înscrie de la punctul cu var.
Min. 87: Lovitură de la 11 metri pentru Liverpool. Bastoni face fault în careu.
Min. 80: Ocazie pentru Liverpool! Bradley trage tare la colțul scurt, dar Sommer intervine salvator.
Min. 63: Hugo Ekitike încearcă poarta din afara careului, mingea este pe direcția lui Sommer.
Min. 46: A început partea secundă!
Pauză!
Min. 32: Gol anulat Liverpool! Marchează francezul Konate pentru Liverpool, în urma unei lovituri de colț, dar reușita a fost anulată pentru henț.
Min. 31: Ghinion pentru Chivu! Se accidentează și Acerbi, care este înlocuit de Bisseck.
Min. 18: Ocazie importantă de gol pentru Liverpool! Curtis Jones șutează din marginea careului, dar Sommer scoate cu dificultate.
Min. 11: Pierdere mare pentru Cristi Chivu. Hakan Calhanoglu are probleme medicale și este înlocuit de Zielinski.
Min. 1: A început partida!
Echipele de start
- Inter: Sommer – Bastoni, Acerbi, Akanji – Dimarco, Mkhtarian, Calhahoglu, Barella, Luis Henrique – Thuram, Martinez
- Liverpool: Alisson – Gomez, Konate, van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Alisster – Jones, Isak, Ekitike
Barcelona – Frankfurt 2-1
Final de meci!
Min. 53: Kounde face dubla pentru catalani.
Min. 50: Barcelona revine în meci și egalează prin Kounde.
Min. 46: A început partea secundă!
Pauză
Min. 21: Surpriză pe Camp Nou! Knauff deschide scorul în favoarea oaspeților.
Min. 1: A început partida!
- Barcelona: Garcia – Balde, Cubarsi, Fermin, Garcia, Kounde, Martin, Pedri, Raphinha, Yamal, Lewandowski
- Frankfurt: Zetter – Brown, Chaibi, Doan, Gotze, Knauff, Koch, Kristensen, Larsson, Skhiri, Theate
PSV – Atletico Madrid 2-3
Final de meci!
Min. 85: Pepi reduce din diferență pentru olandezi.
Min. 56: Sorloth majorează avantajul oaspeților.
Min. 52: Gruparea din Spania întoarce rezultatul la Eindhoven și marchează golul doi prin Hancko.
Min. 46: A început partea secundă!
Pauză
Min. 37: Julian Alvarez a restabilit egalitatea pentru oaspeți.
Min. 10: Deschidere de scor la Eindhoven. Til punctează pentru campioana Olandei.
Min. 1: A început partida!
- PSV: Kovar – Salah, Gasiorowski, Schouten, Dest – Veerman, Mauro, Saibari – Driouech, Til, Wanner
- Atletico Madrid: Oblak – Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Koko, Barrios, Gonzalez – Sorloth, Alvarez
Atalanta – Chelsea 2-1
Final de meci!
Min. 83: De Ketelaere înscrie pentru italieni.
Min. 55: Scamacca restabilește egalitatea.
Min. 46: A început partea secundă!
Pauză
Min. 26: Chelsea sparge gheața la Bergamo și marchează prin Joao Pedro.
Min. 1: A început partida!
- Atalanta: Carnesecchi – Bellanova, Bernasconi, De Ketelaere, De Roon, Djimsiti, Ederson, Kolasinac, Kossounou, Lookman, Scamacca
- Chelsea: Sanchez – Acheampong, Badiashile, Caicedo, Chalobah, Cucurella, Fernandez, Gittens, James, Joao Pedro, Neto
Monaco – Galatasaray 1-0
Final de meci!
Min. 68: Balogun deschide scorul pentru gazde.
Min. 46: A început partea secundă!
Pauză
Min. 1: A început partida!
- Monaco: Hradecky – Caio, Salisu, Kehrer, Vanderson – Camara, Zakaria – Golovin, Minamino, Akliouche – Balogun
- Galatasaray: Cakir – Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs – Torreira, Gabriel – Sane, Gundogan, Yilmaz – Osimhen
Tottenham – Slavia Praga 3-0
Final de meci!
Min. 79: Xavi Simons punctează pentru gazde.
Min. 50: Kudus înscrie din lovitură de la 11 metri.
Min. 46: A început partea secundă!
Pauză
Min. 26: David Zima înscrie în propria poartă, iar Tottenham trece la conducerea jocului.
Min. 1: A început partida!
- Tottenham: Vicario – Spence, van de Ven, Romero, Porro – Gray, Palhinha – Odobert, Simons, Kudus – Richarlison
- Slavia Praga: Stanek – Holes, Chaloupek, Ogbu, Zima – Doudera, Moses, Provod, Sadilek, Sanyang – Chytil
Royale Union SG – Marseille 2-3
Final de meci!
Min. 58: Mason Greenwood face dubla!
Min. 46: A început partea secundă!
Pauză
Min. 41: Francezii trec la conducerea partidei, după golul marcat de Greenwood.
Min. 15: Marseille restabilește egalitatea! Paixao punctează.
Min. 5: Gol marcat de Royale Union SG! Khalaili înscrie pentru belgieni.
Min. 1: A început partida!
- Royale Union SG: Scherpen – Leysen, Burgess, Mac Alisster – Niang, Van de Perre, Zorgane, Khalaili, Schoofs – Rodriguez, Florucz
- Marseille: Rulli – Weah, Murillo, Aguerd, Emerson – Vermeeren, Hojbjerg, O’Riley – Greenwood, Aubameyang, Paixao
Bayern Munchen – Sporting 3-1
Final de meci!
Min. 77: Gol Bayern! Tah majorează avantajul gazdelor.
Min. 69: Gol Bayern! Karl aduce gruparea bavareză în avantaj.
Min. 65: Gol Bayern! Gnabry restabilește egalitatea.
Min. 54: Gol Sporting! Kimmich înscrie în proprie poartă.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 1: Start de meci la Munchen!
- Bayern Munchen: Neur – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Pavlovic, Kimmich – Gnabry, Karl, Olise – Kane
- Sporting: Silva – Fresneda, Diomande, Quaresma, Matheus – Hjulmand, Simoes – Catamo, Araujo, Alissaon – Suarez
Kairat Almaty – Olympiacos 0-1
Final de meci!
Min. 73: Gol Olympiacos! Gelson Martins a deschis scorul pentru oaspeți.
Min. 46: A început repriza a doua!
Pauză!
Min. 1: Start de meci!
- Kairat Almaty: Anarbekov – Machado, Sorokin, Shirobokov, Tapalov – Baybek, Glazer – Zaira, Ricardinho, Mrynskiy – Edmilson
- Olympiacos: Tzolakis – Rodinei, Biancone, Pirola, Ortega – Hezze, Mouzakitis – Podence, Chiquinho, Martins – El Kaabi
Inter – Liverpool LIVE TEXT (22:00)
Inter a înregistrat trei victorii la rând, în toate competițiile, înaintea duelului cu Liverpool. În grupa de Champions League, trupa lui Cristi Chivu a fost învinsă în ultima etapă de Atletico Madrid, scor 1-2.
Inter ocupă locul patru în grupa de Champions League, cu 12 puncte. Liverpool, de cealaltă parte, se clasează pe locul 13, cu nouă puncte, la egalitate cu Galatasaray, Atletico Madrid și Newcastle.
Echipele probabile la Inter – Liverpool:
- Inter (3-5-2): Sommer – Bisseck, Acerbi, Bastoni – Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Martinez
- Antrenor: Cristi Chivu
- Liverpool (4-2-3-1): Alisson – Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szoboszlai, Wirtz, Ekitike – Isak
- Antrenor: Arne Slot
Liverpool nu se va putea baza pe Mo Salah la duelul cu echipa lui Cristi Chivu. Starul egiptean a fost lăsat în afara lotului de către Arne Slot pentru duelul de pe Meazza.
Marți se vor mai disputa alte opt partide în grupa de Champions League. Barcelona va primi vizita celor de la Frankfurt, Chelsea se va deplasa la Atalanta, iar PSV-ul lui Dennis Man va întâlni Atletico Madrid, pe teren propriu.
