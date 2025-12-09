Universitatea Craiova, ofertă de "multe, multe milioane de euro" pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc - Antena Sport

Mihăiţă Pleşan a dezvăluit că Universitatea Craiova a avut o ofertă extrem de avantajoasă, de mai multe milioane de euro, pentru Carlos Mora, dar şi că Mihai Rotaru nici nu a vrut să audă de despărţirea de costaricanul de 24 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul cotat la 1 milion de euro nu a fost lăsat să plece, oltenii sperând să ia titlul la finalul acestui sezon, unul în care sunt şi aproape să treacă de grupa de Conference League. Acesta este motivul pentru care Rotaru a refuzat transferuri de 13-14 milioane de euro, susţine agentul.

Universitatea Craiova a refuzat o ofertă uriaşă pentru Carlos Mora

“Carlos Mora a avut ofertă de multe, multe milioane de euro în vară. Craiova a refuzat și nu știu câte echipe din România ar fi făcut asta. Doar de la mine, clubul a refuzat oferte de peste 10 milioane de euro pentru anumiți jucători, în total. Ne duceam undeva la 13-14 milioane de euro, vorbesc aici doar despre oferte aduse de mine. Ceea ce pentru România înseamnă foarte mult.

Craiova a refuzat și vorbim despre un club foarte puternic. Au obiectiv să câștige campionatul, să treacă mai departe în Conference League și atunci e de înțeles. E de apreciat că există așa ceva în România. Este vorba despre patru jucători.

Dacă continuă în linia aceasta, îmi e greu să cred că Universitatea Craiova mai poate fi încurcată în acest sezon. Celelalte echipe nu au constanță și nici lot. Craiova poate înlocui oricând un jucător fără să se vadă asta. Să îți permiți să-l ții rezervă pe Cicâldău, uneori și pe Baiaram. Înseamnă că ai o echipă puternică. Sunt convins că vor mai aduce încă 3-4 jucători în iarnă”, a spus Pleșan, pentru digisport.ro.