Universitatea Craiova, ofertă de "multe, multe milioane de euro" pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc - Antena Sport

Universitatea Craiova, ofertă de “multe, multe milioane de euro” pentru un jucător. Rotaru a dat răspunsul pe loc

Dan Roșu Publicat: 9 decembrie 2025, 12:04

Mihai Rotaru, în timpul unei conferinţe - Antena Sport

Mihăiţă Pleşan a dezvăluit că Universitatea Craiova a avut o ofertă extrem de avantajoasă, de mai multe milioane de euro, pentru Carlos Mora, dar şi că Mihai Rotaru nici nu a vrut să audă de despărţirea de costaricanul de 24 de ani.

Atacantul cotat la 1 milion de euro nu a fost lăsat să plece, oltenii sperând să ia titlul la finalul acestui sezon, unul în care sunt şi aproape să treacă de grupa de Conference League. Acesta este motivul pentru care Rotaru a refuzat transferuri de 13-14 milioane de euro, susţine agentul.

Universitatea Craiova a refuzat o ofertă uriaşă pentru Carlos Mora

“Carlos Mora a avut ofertă de multe, multe milioane de euro în vară. Craiova a refuzat și nu știu câte echipe din România ar fi făcut asta. Doar de la mine, clubul a refuzat oferte de peste 10 milioane de euro pentru anumiți jucători, în total. Ne duceam undeva la 13-14 milioane de euro, vorbesc aici doar despre oferte aduse de mine. Ceea ce pentru România înseamnă foarte mult.

Craiova a refuzat și vorbim despre un club foarte puternic. Au obiectiv să câștige campionatul, să treacă mai departe în Conference League și atunci e de înțeles. E de apreciat că există așa ceva în România. Este vorba despre patru jucători.

Dacă continuă în linia aceasta, îmi e greu să cred că Universitatea Craiova mai poate fi încurcată în acest sezon. Celelalte echipe nu au constanță și nici lot. Craiova poate înlocui oricând un jucător fără să se vadă asta. Să îți permiți să-l ții rezervă pe Cicâldău, uneori și pe Baiaram. Înseamnă că ai o echipă puternică. Sunt convins că vor mai aduce încă 3-4 jucători în iarnă”, a spus Pleșan, pentru digisport.ro.

  • 3 goluri şi 3 pase decisive şi-a trecut în cont Carlos Mora în acest sezon

Oltenii, şanse mari să iasă din grupa Conference League

Cu 7 puncte acumulate după patru etape, Universitatea Craiova are 95,2% șanse să meargă în fazele eliminatorii Conference League, potrivit celor de la Football Meets Data. Concret, oltenii ar putea să obțină un punct din ultimele două meciuri din grupa UECL și să fie siguri că vor intra în Top 24.

Partidele pe care “leii” le mai au de disputat în Conference League sunt contra celor de la Sparta Praga și AEK Atena. În funcţie de celelalte rezultate Universitatea Craiova ar putea să meargă în play-off şi cu două înfrângeri în ultimele două meciuri din grupă. Sezonul trecut, Backa Topola a încheiat grupa Conference League cu 7 puncte, clasându-se pe locul 24, ultimul ce a dus în play-off.

 

1 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 2 Xabi Alonso este istorie! Real Madrid, două nume uriașe pentru înlocuirea antrenorului 3 Motivul real pentru care Costel Gâlcă l-a exclus din lot pe Antoine Baroan, înaintea meciului cu Botoşani 4 Ce jucător a remarcat Mihai Stoica după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR Cluj. Mesajul scurt transmis 5 "Echipa aia din Berceni.." Momentul în care Ciprian Ciucu a dat verdictul în războiul Steaua – FCSB 6 Scandal în fotbalul românesc. FRF investighează un meci suspect de blat cu scenariul "2 pauză / 1 final"
