Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea - Antena Sport

Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea

Fotbal | Liga 2

Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea

Daniel Işvanca Publicat: 9 decembrie 2025, 18:55

Dezastru la un club de tradiție din România! Jucătorii refuză să facă deplasarea

Galeria celor de la Poli Iași / SPORT PICTURES

Cu toate că odată cu schimbarea antrenorului se zvonea că situația se va schimba, tensiunea continuă să predomine la Poli Iași. Jucătorii și ceilalți angajați din cadrul clubului au ajuns la patru luni restante și sunt gata să ia o decizie radicală.

Principala vină aparține Primăriei Iași, care nu și-a respectat angajamentele de plată față de clubul local, asta deși există o hotărâre a Consiliului Local în acest sens.

Poli Iași, în colaps financiar

Poli Iași se află într-un adevărat colaps din punct de vedere financiar, iar răbdarea angajaților din cadrul clubului, dar mai ales a jucătorilor a depășit orice limite.

Deși într-o hotărâre de Consiliu Local a rămas că Primăria Iași va finanța clubul cu aproximativ 1,8 milioane de euro. Municipalitatea a achitat doar prima rată, în valoare de 500.000 de euro, dar a rămas datoare cu restul de 1,3 milioane.

Din acest motiv, jucătorii sunt hotărâți să nu facă deplasarea la ultimul meci din acest an, programat pe data de 13 decembrie, contra celor de la CSC 1599 Șelimbăr.

