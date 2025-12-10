Suporterii lui Eintracht Frankfurt au făcut prăpăd pe Camp Nou! Cum s-au comportat nemții în Champions League - Antena Sport

Barcelona a primit marți seară vizita celor de la Eintracht Frankfurt, la primul meci de UEFA Champions League pe noua arenă modernizată a grupării catalane.

Suporterii oaspeților au găsit diverse modalități de a-și procura bilete pentru acest joc și au făcut prăpăd în timpul meciului, fiind un real pericol pentru fanii „blaugrana”.

Fanii lui Frankfurt, violenți pe Camp Nou

Barcelona a catalogat meciul cu nemții de la Eintracht Frankfurt drept unul de mare risc, lucru justificat în cele din urmă de comportamentul suporterilor oaspeți, care au făcut prăpăd pe Camo Nou.

Din imaginile apărute pe platforma X, fanii grupării din Bundesliga au aruncat cu diverse obiecte sau chiar băuturi înspre suporterii Barcelonei, ba chiar au fost aproape de a înlătura gardul de protecție amplasat pentru acel sector.

Pe teren, campioana Spaniei a fost cea care a avut câștig de cauză. Deși nemții au deschis scorul prin Knauff, dubla lui Kounde a adus victoria pentru echipa lui Hansi Flick.