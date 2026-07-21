Jurnal Antena Sport | Totul pentru victorie
Oltenii au plecat hotărâți la Sofia în drumul spre milioanele din Champions League. „Vom fi ca niște lei înfometați”, amenință Mora.
Oltenii au plecat hotărâți la Sofia în drumul spre milioanele din Champions League. „Vom fi ca niște lei înfometați”, amenință Mora.
Jurnal Antena Sport | România din FloridaJurnal Antena Sport | România din Florida
Jurnal Antena Sport | Totul pentru victorieJurnal Antena Sport | Totul pentru victorie
Jurnal Antena Sport | Petrecere de toţi fanii la finala MondialăJurnal Antena Sport | Petrecere de toţi fanii la finala Mondială
Jurnal Antena Sport | Spania, aplaudată şi la BucureştiJurnal Antena Sport | Spania, aplaudată şi la Bucureşti
Jurnal Antena Sport | Europa nu e de speriatJurnal Antena Sport | Europa nu e de speriat