Jurnal Antena Sport | Totul pentru victorie

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Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale

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VIDEO Fotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere

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VIDEO Spania – Argentina 1-0. Spaniolii au câştigat Cupa Mondială! Ferran Torres, „eroul” ibericilor într-un succes istoric

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VIDEO Bătaie pe teren după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes

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Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina

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Leandro Paredes a rupt tăcerea, după scandalul uriaș de la finala Spania – Argentina 1-0: „Plin de mândrie”