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Jurnal Antena Sport | Totul pentru victorie

Oltenii au plecat hotărâți la Sofia în drumul spre milioanele din Champions League. „Vom fi ca niște lei înfometați”, amenință Mora.

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