Jurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturor
Românul care e regele lumii la fotbalul pe calculator, Răzvan Puiu, a avut parte de cea mai tare surpriză la întoarcerea acasă. Familia şi iubita l-au întâmpinat după triumful de la Paris.
Românul care e regele lumii la fotbalul pe calculator, Răzvan Puiu, a avut parte de cea mai tare surpriză la întoarcerea acasă. Familia şi iubita l-au întâmpinat după triumful de la Paris.
Jurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturorJurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturor
Jurnal Antena Sport | Poftă mare de victorieJurnal Antena Sport | Poftă mare de victorie
Jurnal Antena Sport | Trag tare pentru EuropaJurnal Antena Sport | Trag tare pentru Europa
Jurnal Antena Sport | Fundaşi de Mondial pentru ChivuJurnal Antena Sport | Fundaşi de Mondial pentru Chivu
Jurnal Antena Sport | Mondialul recordurilorJurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor