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Jurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturor

Românul care e regele lumii la fotbalul pe calculator, Răzvan Puiu, a avut parte de cea mai tare surpriză la întoarcerea acasă. Familia şi iubita l-au întâmpinat după triumful de la Paris.

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Jurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturor

Jurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturor

Jurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturor
Jurnal Antena Sport | Poftă mare de victorie

Jurnal Antena Sport | Poftă mare de victorie

Jurnal Antena Sport | Poftă mare de victorie
Jurnal Antena Sport | Trag tare pentru Europa

Jurnal Antena Sport | Trag tare pentru Europa

Jurnal Antena Sport | Trag tare pentru Europa
Jurnal Antena Sport | Fundaşi de Mondial pentru Chivu

Jurnal Antena Sport | Fundaşi de Mondial pentru Chivu

Jurnal Antena Sport | Fundaşi de Mondial pentru Chivu
Jurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor

Jurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor

Jurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor