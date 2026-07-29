Jurnal Antena Sport | Poftă mare de victorie
Pe clujenii lui Bergodi i-a apucat foamea de victorie când au văzut bunătăţile care sunt pregătite pe străzile din Bergen. De la 2-2 începe returul cu Brann.
Pe clujenii lui Bergodi i-a apucat foamea de victorie când au văzut bunătăţile care sunt pregătite pe străzile din Bergen. De la 2-2 începe returul cu Brann.
Jurnal Antena Sport | Poftă mare de victorieJurnal Antena Sport | Poftă mare de victorie
Jurnal Antena Sport | Trag tare pentru EuropaJurnal Antena Sport | Trag tare pentru Europa
Jurnal Antena Sport | Fundaşi de Mondial pentru ChivuJurnal Antena Sport | Fundaşi de Mondial pentru Chivu
Jurnal Antena Sport | Mondialul recordurilorJurnal Antena Sport | Mondialul recordurilor
Jurnal Antena Sport | Oltenii atacă Liga CampionilorJurnal Antena Sport | Oltenii atacă Liga Campionilor