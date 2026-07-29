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Jurnal Antena Sport | Trag tare pentru Europa

CFR Cluj e cu ochii pe grupa de Conference League, dar mai e mult până departe. Dacă trece de Alashkert, poate da peste o echipă din Norvegia şi nu are bani de o deplasare atât de lungă.

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