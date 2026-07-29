Jurnal Antena Sport | Ţinteşte sus cu Dinamo

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Foto Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”

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”Ucigașul” FCSB-ului a semnat cu Dinamo! Lovitură de proporții dată de ”câini”

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Oficial. Universitatea Craiova l-a cedat pe căpitanul naţionalei României

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Cât se termină Universitatea Craiova – Levski Sofia! Englezii au anunțat scorul exact și ce echipă merge mai departe

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Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat

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