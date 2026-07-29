Jurnal Antena Sport | Ţinteşte sus cu Dinamo
Noul fundaş al lui Dinamo, Pascual, nu a stat pe gânduri când a auzit de un transfer în România. Când a auzit şi că porecla lui Dinamo e „Câinii roşii”, a semnat imediat.
Noul fundaş al lui Dinamo, Pascual, nu a stat pe gânduri când a auzit de un transfer în România. Când a auzit şi că porecla lui Dinamo e „Câinii roşii”, a semnat imediat.
Jurnal Antena Sport | Ţinteşte sus cu DinamoJurnal Antena Sport | Ţinteşte sus cu Dinamo
Jurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturorJurnal Antena Sport | Campionul lor, campionul tuturor
Jurnal Antena Sport | Poftă mare de victorieJurnal Antena Sport | Poftă mare de victorie
Jurnal Antena Sport | Trag tare pentru EuropaJurnal Antena Sport | Trag tare pentru Europa
Jurnal Antena Sport | Fundaşi de Mondial pentru ChivuJurnal Antena Sport | Fundaşi de Mondial pentru Chivu