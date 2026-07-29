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Jurnal Antena Sport | Ţinteşte sus cu Dinamo

Noul fundaş al lui Dinamo, Pascual, nu a stat pe gânduri când a auzit de un transfer în România. Când a auzit şi că porecla lui Dinamo e „Câinii roşii”, a semnat imediat.

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