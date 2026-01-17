Jurnal Antena Sport | Căpitanul Cîrjan are o promisiune - Antena Sport

Farul – Hermannstadt 1-1. Pas greșit pentru Ianis Zicu în lupta pentru un loc de play-off

Dorinel Munteanu, reacție categorică după Farul – Hermannstadt 1-1: „Meritam cele trei puncte”

LIVE TEXT Rapid – Metaloglobus 0-0. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1

Ianis Zicu, verdict sumbru după 1-1 cu Hermannstadt: „De acolo se retrogradează”

Rapid, aproape să-l transfere pe fostul campion cu FCSB. Lovitura pe care au pregătit-o giuleștenii

Eduard Florescu a răbufnit, după Farul – Hermannstadt 1-1: „Nu am trăit așa ceva. Inuman!”

Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”

Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”

Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut”

Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi”

Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei

Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”