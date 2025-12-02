Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Ce mușchii lor! - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Ce mușchii lor!
Video

Jurnal Antena Sport | Ce mușchii lor!

Plini de mușchi, dar și de medalii. Așa s-au întors campionii cu care România a ajuns o forță în culturismul mondial. Ei abia așteaptă să își facă toate poftele de sărbători.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Charalambous nu va fi dat afară de FCSB nici dacă ratează play-off-ul

Jurnal Antena Sport | Charalambous nu va fi dat afară de FCSB nici dacă ratează play-off-ul

Jurnal Antena Sport | Charalambous nu va fi dat afară de FCSB nici dacă ratează play-off-ul
Jurnal Antena Sport | Îndrăgostit de Dinamo

Jurnal Antena Sport | Îndrăgostit de Dinamo

Jurnal Antena Sport | Îndrăgostit de Dinamo
Jurnal Antena Sport | Ce mușchii lor!

Jurnal Antena Sport | Ce mușchii lor!

Jurnal Antena Sport | Ce mușchii lor!
Jurnal Antena Sport | Cursa de milioane

Jurnal Antena Sport | Cursa de milioane

Jurnal Antena Sport | Cursa de milioane
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 2 decembrie
22:31
Rapid, șanse reduse de calificare în sferturile Cupei României. Toate calculele după eșecul cu FC Argeș
22:30
Costel Gâlcă nu s-a ferit de cuvinte, după FC Argeș – Rapid 2-1: „Foarte slabi”
22:17
Robert Moldoveanu jubilează după dubla în poarta Rapidului: „Cupa este un obiectiv pentru noi”
22:00
Fanul grav bolnav al lui Ajax nu a mai putut merge la meciul cu Groningen. Veste tristă din Olanda
21:33
FC Argeş – Rapid 2-1, în Cupa României. Piteștenii dau lovitura la Mioveni. Rezultatele zilei
21:31
VideoJurnal Antena Sport | Charalambous nu va fi dat afară de FCSB nici dacă ratează play-off-ul
Vezi toate știrile
1 VIDEOCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2 E oficial! FCSB rămâne fără Siyabonga Ngezana. Unde merge fotbalistul 3 Lautaro Martinez a dat cărţile pe faţă despre relaţia cu Cristi Chivu: “Face asta prea mult” 4 Roxana Moise a murit la 39 de ani 5 Ireal! Numărul de bilete vândute pentru derby-ul FCSB – Dinamo 6 Anunţul lui Giovanni Becali despre transferul lui Valentin Mihăilă la Universitatea Craiova