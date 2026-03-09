Jurnal Antena Sport | Cel mai dur meci de hochei din NHL! Jucătorii s-au bătut non-stop - Antena Sport

Florin Prunea i-a dat dreptate lui Victor Piţurcă în privinţa venirii lui Rădoi la FCSB: “Ceva înfiorător”

Video Jurnal Antena Sport | Calificarea nu e doar un vis

Video Jurnal Antena Sport | Rădoi, un pas înainte, doi înapoi!

“Mi se pare culmea, ce naiba!”. Victor Angelescu, stupefiat după scandările rasiste din Rapid – Craiova

LIVE TEXT CFR Cluj – Dinamo 2-0. Ardelenii, aproape de a-şi asigura locul 4 la finalul sezonului regular!

Rodri, amendat cu aproape 100.000 de euro pentru ce a spus după meciul cu echipa lui Radu Drăguşin!

1

Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor

2

EXCLUSIV Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis

3

Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB

4

Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă

5

Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu

6