Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Calificarea nu e doar un vis - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Calificarea nu e doar un vis
Video

Jurnal Antena Sport | Calificarea nu e doar un vis

Șeful Federației, Burleanu, dă asigurări că Lucescu este bine și muncește din greu pentru cele două finale de Mondial. Bătălia cu Turcia se apropie și rămâne la Istanbul în ciuda incidentelor.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Cel mai dur meci de hochei din NHL! Jucătorii s-au bătut non-stop

Jurnal Antena Sport | Cel mai dur meci de hochei din NHL! Jucătorii s-au bătut non-stop

Jurnal Antena Sport | Cel mai dur meci de hochei din NHL! Jucătorii s-au bătut non-stop
Jurnal Antena Sport | Rădoi, un pas înainte, doi înapoi!

Jurnal Antena Sport | Rădoi, un pas înainte, doi înapoi!

Jurnal Antena Sport | Rădoi, un pas înainte, doi înapoi!
Jurnal Antena Sport | Calificarea nu e doar un vis

Jurnal Antena Sport | Calificarea nu e doar un vis

Jurnal Antena Sport | Calificarea nu e doar un vis
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 martie

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 martie

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 martie
Jose Mourinho a răbufnit după Benfica - FC Porto 2-2: "M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la…

Jose Mourinho a răbufnit după Benfica - FC Porto 2-2: "M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la…

Jose Mourinho a răbufnit după Benfica - FC Porto 2-2: "M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la…
21:25
LIVE TEXTCFR Cluj – Dinamo 2-0. Ardelenii, aproape de a-şi asigura locul 4 la finalul sezonului regular!
21:08
“Mi se pare culmea, ce naiba!”. Victor Angelescu, stupefiat după scandările rasiste din Rapid – Craiova
20:33
VideoJurnal Antena Sport | Cel mai dur meci de hochei din NHL! Jucătorii s-au bătut non-stop
20:31
VideoJurnal Antena Sport | Rădoi, un pas înainte, doi înapoi!
20:21
Florin Prunea i-a dat dreptate lui Victor Piţurcă în privinţa venirii lui Rădoi la FCSB: “Ceva înfiorător”
20:01
A fost la un pas să pice în Liga a 3-a, acum visează din nou la Liga 1. Victorie și calificare în play-off
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 3 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 4 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 5 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 6 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali