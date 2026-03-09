CFR Cluj - Dinamo LIVE TEXT (20:00). Meciul care stabileşte clasamentul final înainte de play-off - Antena Sport

Ultimul meci din sezonul regulat este cel dintre CFR Cluj şi Dinamo şi se va disputa luni, de la ora 20:00. În urma derby-ului din Gruia, vom cunoaşte clasamentul înaintea play-off-ului.
De ultimul meci din etapa 30 va depinde şi programul complet al play-off-ului. Asta pentru că CFR Cluj, în cazul unei victorii, va urca până pe locul 4. La rândul ei, Dinamo, dacă va învinge va termina pe 3, trecând peste U Cluj.
CFR Cluj – Dinamo, meci important pentru clasamentul final
Gazdele au parte de o serie senzaţională în Liga 1, de 10 victorii. Totuşi, echipa lui Daniel Pancu a fost eliminată de Universitatea Craiova în sferturile de finală ale Cupei României. De partea cealaltă, câinii roşii vin după victoria scurtă cu Metalul Buzău, 1-0.
Ultima oară când CFR Cluj a pierdut un meci din Liga 1 a fost la finalul lunii noiembrie, când FC Argeş o învingea la Mioveni, cu 3-0.
Aceasta va fi a 62-a întâlnire directă dintre cele două rivale, în Liga 1. CFR are 28 de victorii, Dinamo şi-a trecut în palmares 21 de victorii, iar alte 12 meciuri s-au încheiat la egalitate.
CFR Cluj – Dinamo | Echipele probabile
- CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Djokovic, Muhar, Korenica – Cordea, Aliev, Biliboc
- Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Cr. Mihai – Soro, Al. Pop, Armstrong
