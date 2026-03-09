Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

CFR Cluj - Dinamo LIVE TEXT (20:00). Meciul care stabileşte clasamentul final înainte de play-off - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj – Dinamo LIVE TEXT (20:00). Meciul care stabileşte clasamentul final înainte de play-off

CFR Cluj – Dinamo LIVE TEXT (20:00). Meciul care stabileşte clasamentul final înainte de play-off

Dan Roșu Publicat: 9 martie 2026, 13:18

Comentarii
CFR Cluj – Dinamo LIVE TEXT (20:00). Meciul care stabileşte clasamentul final înainte de play-off

Dinamo - CFR Cluj - Sport Pictures

Ultimul meci din sezonul regulat este cel dintre CFR Cluj şi Dinamo şi se va disputa luni, de la ora 20:00. În urma derby-ului din Gruia, vom cunoaşte clasamentul înaintea play-off-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De ultimul meci din etapa 30 va depinde şi programul complet al play-off-ului. Asta pentru că CFR Cluj, în cazul unei victorii, va urca până pe locul 4. La rândul ei, Dinamo, dacă va învinge va termina pe 3, trecând peste U Cluj.

CFR Cluj – Dinamo, meci important pentru clasamentul final

Gazdele au parte de o serie senzaţională în Liga 1, de 10 victorii. Totuşi, echipa lui Daniel Pancu a fost eliminată de Universitatea Craiova în sferturile de finală ale Cupei României. De partea cealaltă, câinii roşii vin după victoria scurtă cu Metalul Buzău, 1-0.

Ultima oară când CFR Cluj a pierdut un meci din Liga 1 a fost la finalul lunii noiembrie, când FC Argeş o învingea la Mioveni, cu 3-0.

Aceasta va fi a 62-a întâlnire directă dintre cele două rivale, în Liga 1. CFR are 28 de victorii, Dinamo şi-a trecut în palmares 21 de victorii, iar alte 12 meciuri s-au încheiat la egalitate.

Reclamă
Reclamă

CFR Cluj – Dinamo | Echipele probabile

  • CFR Cluj (4-3-3): M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Djokovic, Muhar, Korenica – Cordea, Aliev, Biliboc
  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Cr. Mihai – Soro, Al. Pop, Armstrong

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB a dezvăluit tot ce i-a povestit „din interior” fostul antrenor. Exclusiv
Fanatik.ro
De ce nu a mai rămas Mihai Pintilii la FCSB. Patronul FCSB a dezvăluit tot ce i-a povestit „din interior” fostul antrenor. Exclusiv
14:18
OFICIAL | Max Verstappen va concura în Cursa de 24 de ore de la Nurburgring
13:59
De ce Gică Hagi nu merge la meciul cu Turcia: “Nu ar fi deloc corect”
13:48
Mihai Stoica, mesaj pentru Elias Charalambous şi Mihai Pintilii! Ce le-a transmis foştilor antrenori de la FCSB
13:35
“Mirel, bine ai revenit acasă!” Mesaj de susţinere postat de Peluza Nord pentru Rădoi
13:07
Programul complet al Marelui Premiu al Chinei. Cursa e duminică (09:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY)
12:54
FCSB i-a anunţat oficial plecarea. “Clubul nostru îi mulțumește!”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 3 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 4 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali 5 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 6 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”