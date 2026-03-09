"Mi se pare culmea, ce naiba!". Victor Angelescu, stupefiat după scandările rasiste din Rapid - Craiova - Antena Sport

Închide meniul
“Mi se pare culmea, ce naiba!”. Victor Angelescu, stupefiat după scandările rasiste din Rapid – Craiova

Andrei Nicolae Publicat: 9 martie 2026, 21:08

Comentarii
Victor Angelescu, în timpul unei conferințe de presă / Hepta

Victor Angelescu a discutat în cadrul unei emisiuni despre incidentele rasiste petrecute în derby-ul etapei din Liga 1 disputat duminică, atunci când Rapid și Universitatea Craiova au remizat în Giulești, scor 1-1. La un moment dat, meciul a fost întrerupt de brigada de arbitri din cauza unor scandări îndreptate către Ștefan Baiaram, Nicușor Bancu blamând acest aspect după fluierul final.

Rapid și Universitatea Craiova au oferit un meci interesant în ultima etapă a sezonului regular, însă partida nu a fost lipsită de incidente. Inițial, o butelie cu gaz lacrimogen a fost declanșată din greșeală de forțele de ordine, obligându-l pe Mircea Lucescu să părăsească mai devreme meciul. Ulterior, duelul a mai fost întrerupt o dată din cauza unor scandări rasiste, cel vizat fiind Baiaram.

Victor Angelescu, prima reacție după incidentele rasiste de la Rapid – Craiova

La aproximativ 24 de ore de la meciul din Giulești, Angelescu i-a dat replica lui Nicușor Bancu și a expus faptul că de obicei echipa pe care o reprezintă este cea care e victima unor astfel de momente.

Mai mult decât atât, acționarul minoritar și președintele giuleștenilor s-a arătat stupefiat de faptul că fundașul oltenilor a blamat cele întâmplate, în contextul în care Baiaram a preferat să nu comenteze pe larg, deși și el a spus că astfel de momente nu își au locul pe terenul de fotbal.

Angelescu a mers mai departe și a spus că dacă Rapid va fi suspendată pentru incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova ar fi ceva incredibil, deși nu s-a ferit să recunoască și el că astfel de scandări nu sunt normale.

După am înţeles că Bancu a reclamat că nişte suporteri de la tribuna II i-ar fi strigat asta lui Baiaram. Mi se pare culmea că trebuie să comentăm asemenea lucruri când e abia al treilea meci al nostru care e oprit.

Cum să ne suspende pe noi când pe fiecare stadion pe care mergem trebuie oprit meciul? Păi, noi, când mergem la Craiova, ce se strigă? Nu ştiu ce s-a întâmplat la tribuna II şi tind să-l cred că nu ştiu de ce ar minţi Bancu, habar nu am.

Din ce ştiu, arbitrul nu a auzit aşa ceva, dar cred că oricare suporteri ar fi trebuie să ne abţinem de la asemenea remarci. Noi am avut bannere cu «mori, ţiganule» şi cu toate cântecele. Dacă până acum s-au acceptat cu ţiganule şi mori, ţiganule, cu toate cântecele, atunci, dacă eram Baiaram, mă simţeam cel mai bine pe Giuleşti să-mi zică cineva aşa ceva.

Păi, îmi zic ţiganii ţigan? Adică mă fac de-ai lor, nu? Baiaram nu a comentat, Bancu a venit din spate, că Baiaram era liniştit. Dacă Rapid a ajuns să aibă ceva cu ţiganii, atunci aberăm aici în emisiune. Noi încercăm să oprim chestiile astea. Dacă cineva i-a strigat la modul urât, atunci nu e ceva normal.

Deci dacă Rapid e suspendat pentru asta, mi se pare culmea, ce naiba! E clar, nu e ok ce i se întâmplă lui Baiaram“, a spus oficialul Rapidului, potrivit primasport.ro.

