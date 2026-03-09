"Mi se pare culmea, ce naiba!". Victor Angelescu, stupefiat după scandările rasiste din Rapid - Craiova - Antena Sport

Victor Angelescu a discutat în cadrul unei emisiuni despre incidentele rasiste petrecute în derby-ul etapei din Liga 1 disputat duminică, atunci când Rapid și Universitatea Craiova au remizat în Giulești, scor 1-1. La un moment dat, meciul a fost întrerupt de brigada de arbitri din cauza unor scandări îndreptate către Ștefan Baiaram, Nicușor Bancu blamând acest aspect după fluierul final.

Rapid și Universitatea Craiova au oferit un meci interesant în ultima etapă a sezonului regular, însă partida nu a fost lipsită de incidente. Inițial, o butelie cu gaz lacrimogen a fost declanșată din greșeală de forțele de ordine, obligându-l pe Mircea Lucescu să părăsească mai devreme meciul. Ulterior, duelul a mai fost întrerupt o dată din cauza unor scandări rasiste, cel vizat fiind Baiaram.

Victor Angelescu, prima reacție după incidentele rasiste de la Rapid – Craiova

La aproximativ 24 de ore de la meciul din Giulești, Angelescu i-a dat replica lui Nicușor Bancu și a expus faptul că de obicei echipa pe care o reprezintă este cea care e victima unor astfel de momente.

Mai mult decât atât, acționarul minoritar și președintele giuleștenilor s-a arătat stupefiat de faptul că fundașul oltenilor a blamat cele întâmplate, în contextul în care Baiaram a preferat să nu comenteze pe larg, deși și el a spus că astfel de momente nu își au locul pe terenul de fotbal.

Angelescu a mers mai departe și a spus că dacă Rapid va fi suspendată pentru incidentele de la meciul cu Universitatea Craiova ar fi ceva incredibil, deși nu s-a ferit să recunoască și el că astfel de scandări nu sunt normale.