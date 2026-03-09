Florin Prunea i-a dat dreptate lui Victor Piţurcă în privinţa venirii lui Rădoi la FCSB: "Ceva înfiorător" - Antena Sport

Florin Prunea (57 de ani) este de acord că Gigi Becali (67 de ani) a făcut o mutare din disperare, aducându-l pe Mirel Rădoi (44 de ani) pentru numai câteva luni. Este, de altfel, ce a susţinut Victor Piţurcă (69 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi o va pregăti pe FCSB doar până la finalul play-out-ului. Fostul selecţioner al României are o ofertă de 1.6 milioane de euro. Totuşi, dacă va reuşi să o califice pe FCSB în Conference League, Becali se gândeşte să îi ofere un salariu de 1 milion de euro finului său, pentru ca acesta să nu plece de la FCSB.

Florin Prunea, despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Gigi Becali a ajuns la disperare cu mutarea asta!”

“Gigi Becali a ajuns la disperare cu mutarea asta! Și pentru mine este o surpriză mare. Echipa arată rău, din toate punctele de vedere.

Nu numai că nu joacă, dar este căzută din punct de vedere fizic, în momentul de față. Era nevoie de o schimbare acolo.

Gigi Becali nu a avut de ales, pentru că nu a mai avut nicio variantă. Ce variante să mai aibă? Era foarte greu să vină cineva acum, în asemenea condiții.