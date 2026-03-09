Florin Prunea i-a dat dreptate lui Victor Piţurcă în privinţa venirii lui Rădoi la FCSB: "Ceva înfiorător" - Antena Sport

Închide meniul
Florin Prunea i-a dat dreptate lui Victor Piţurcă în privinţa venirii lui Rădoi la FCSB: "Ceva înfiorător"

Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Prunea i-a dat dreptate lui Victor Piţurcă în privinţa venirii lui Rădoi la FCSB: “Ceva înfiorător”

Florin Prunea i-a dat dreptate lui Victor Piţurcă în privinţa venirii lui Rădoi la FCSB: “Ceva înfiorător”

Bogdan Stănescu Publicat: 9 martie 2026, 20:21

Florin Prunea i-a dat dreptate lui Victor Piţurcă în privinţa venirii lui Rădoi la FCSB: Ceva înfiorător

Florin Prunea / Hepta

Florin Prunea (57 de ani) este de acord că Gigi Becali (67 de ani) a făcut o mutare din disperare, aducându-l pe Mirel Rădoi (44 de ani) pentru numai câteva luni. Este, de altfel, ce a susţinut Victor Piţurcă (69 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mirel Rădoi o va pregăti pe FCSB doar până la finalul play-out-ului. Fostul selecţioner al României are o ofertă de 1.6 milioane de euro. Totuşi, dacă va reuşi să o califice pe FCSB în Conference League, Becali se gândeşte să îi ofere un salariu de 1 milion de euro finului său, pentru ca acesta să nu plece de la FCSB.

Florin Prunea, despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Gigi Becali a ajuns la disperare cu mutarea asta!”

“Gigi Becali a ajuns la disperare cu mutarea asta! Și pentru mine este o surpriză mare. Echipa arată rău, din toate punctele de vedere.

Nu numai că nu joacă, dar este căzută din punct de vedere fizic, în momentul de față. Era nevoie de o schimbare acolo.

Gigi Becali nu a avut de ales, pentru că nu a mai avut nicio variantă. Ce variante să mai aibă? Era foarte greu să vină cineva acum, în asemenea condiții.

Era prea mare debandada acolo. Era ceva înfiorător! În play-out lupta este crâncenă și veți vedea că FCSB va avea probleme la unele meciuri”, a spus Florin Prunea, pentru digisport.ro.

“E o decizie luată în pripă, negândită. Gigi e disperat că echipa nu a ajuns în play-off. Nu mai e persoana aia sigură pe ea din urmă cu ceva timp. Și acum încearcă să găsească soluții foarte rapid, dar și nerealiste. Ce afacere e asta când aduci un antrenor pe care vrei să-l ții două luni și jumătate?!”, declara Victor Piţurcă pentru gsp.ro.

Mirel Rădoi devine antrenorul FCSB-ului pe 10 martie

Mirel Rădoi va fi noul antrenor al celor de la FCSB începând cu ziua de marţi, 10 martie. Luni, 9 martie, Mirel Rădoi s-a întâlnit cu Gigi Becali pentru a discuta ultimele detalii legate de contractul său, care este valabil strict pentru perioada play-out-ului. Potrivit fanatik.ro, marți, antrenorul de 44 de ani va susține o conferință de presă de prezentare și că tot atunci va conduce și primul său antrenament.

Rădoi va fi prezentat oficial la ora 16:30 în cadrul unei conferințe de presă, în ciuda faptului că Becali anunțase că noul său antrenor nu vrea să aibă parte de un asemenea eveniment.

De la ora 16:45, Rădoi va conduce și primul său antrenament din postura de tehnician al echipei care a cucerit ultimele două titluri de campioană. Primele 15 minute vor fi deschise presei.

Rădoi va fi antrenorul FCSB-ului până în vară și va avea misiunea clară de a califica echipa în preliminariile de Conference League din play-out. Pentru a ajunge în cupele europene, jucătorii FCSB-ului trebuie să fie între primele două echipe din play-out. În primă fază, campioana ultimelor două ediții va trebui să învingă echipa de play-out contra căreia joacă barajul, după care să înfrunte în deplasare, într-o singură manșă, formația care termină pe 3 sau 4 în play-off, în funcţie de echipa care cucereşte Cupa României.

