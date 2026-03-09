Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Rodri, amendat cu aproape 100.000 de euro pentru ce a spus după meciul cu echipa lui Radu Drăguşin! - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Rodri, amendat cu aproape 100.000 de euro pentru ce a spus după meciul cu echipa lui Radu Drăguşin!

Rodri, amendat cu aproape 100.000 de euro pentru ce a spus după meciul cu echipa lui Radu Drăguşin!

Bogdan Stănescu Publicat: 9 martie 2026, 21:34

Comentarii
Rodri, amendat cu aproape 100.000 de euro pentru ce a spus după meciul cu echipa lui Radu Drăguşin!

Rodri, în meciul cu Tottenham / Profimedia Images

Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, a fost amendat cu peste 90.000 de euro şi a primit un avertisment pentru comportamentul său în urma comentariilor pe care le-a făcut presei, a anunţat, luni, Federaţia Engleză de Fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aceasta a venit după remiza 2-2 a echipei sale împotriva echipei lui Radu Drăguşin, Tottenham, în campionat, pe 1 februarie.

Rodri, amendat cu aproape 100.000 de euro pentru declaraţiile de după remiza cu Tottenham

Internaţionalul spaniol în vârstă de 29 de ani a fost furios după ce golul lui Dominic Solanke a fost permis, în ciuda a ceea ce părea a fi un fault asupra fundaşului central al lui Manchester City, Marc Guéhi.

Incidentul a fost analizat de VAR, care a concluzionat că nu a existat niciun fault.

Mijlocaşul a fost acuzat de comportament inadecvat în timpul unui interviu post-meci, făcând comentarii care sugerau părtinire şi/sau puneau la îndoială integritatea unuia sau mai multor oficiali de meci”, a declarat Federaţia de Fotbal într-un comunicat.

Reclamă
Reclamă

Rodri, câştigătorul Balonului de Aur din 2024, şi-a exprimat frustrarea faţă de arbitrul Robert Jones după meci. „Ştiu că am câştigat prea mult şi oamenii nu vor să câştigăm, dar arbitrul trebuie să fie neutru”, a spus el.

Nu este corect pentru că muncim atât de mult”, a afirmat Rodri.

Locul doi în clasament, Manchester City, se află la şapte puncte în spatele liderului Arsenal. “Cetăţenii” au un un meci mai puţin disputat faţă de “tunari”.

Carburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 leiCarburanții ar putea depăși 10 lei litrul în doar câteva zile. Cel mai negru scenariu: motorina 12 lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Observator
O treime dintre șoferi a uitat regulile rutiere. Statisticile examenului de redobândire permis
Fiica lui Ion Țiriac, atac devastator la adresa celor care critică autoritățile din Dubai. Mesajul lui Alexandru Țiriac la întoarcerea în România
Fanatik.ro
Fiica lui Ion Țiriac, atac devastator la adresa celor care critică autoritățile din Dubai. Mesajul lui Alexandru Țiriac la întoarcerea în România
21:25
LIVE TEXTCFR Cluj – Dinamo 2-0. Ardelenii, aproape de a-şi asigura locul 4 la finalul sezonului regular!
21:08
“Mi se pare culmea, ce naiba!”. Victor Angelescu, stupefiat după scandările rasiste din Rapid – Craiova
20:33
VideoJurnal Antena Sport | Cel mai dur meci de hochei din NHL! Jucătorii s-au bătut non-stop
20:31
VideoJurnal Antena Sport | Rădoi, un pas înainte, doi înapoi!
20:28
VideoJurnal Antena Sport | Calificarea nu e doar un vis
20:21
Florin Prunea i-a dat dreptate lui Victor Piţurcă în privinţa venirii lui Rădoi la FCSB: “Ceva înfiorător”
Vezi toate știrile
1 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 2 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 3 Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB 4 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 5 Mirel Rădoi a ales pe cine bagă în poartă la FCSB. Ce se întâmplă cu Târnovanu 6 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”