Rodri, amendat cu aproape 100.000 de euro pentru ce a spus după meciul cu echipa lui Radu Drăguşin! - Antena Sport

Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, a fost amendat cu peste 90.000 de euro şi a primit un avertisment pentru comportamentul său în urma comentariilor pe care le-a făcut presei, a anunţat, luni, Federaţia Engleză de Fotbal.
Aceasta a venit după remiza 2-2 a echipei sale împotriva echipei lui Radu Drăguşin, Tottenham, în campionat, pe 1 februarie.
Rodri, amendat cu aproape 100.000 de euro pentru declaraţiile de după remiza cu Tottenham
Internaţionalul spaniol în vârstă de 29 de ani a fost furios după ce golul lui Dominic Solanke a fost permis, în ciuda a ceea ce părea a fi un fault asupra fundaşului central al lui Manchester City, Marc Guéhi.
Incidentul a fost analizat de VAR, care a concluzionat că nu a existat niciun fault.
„Mijlocaşul a fost acuzat de comportament inadecvat în timpul unui interviu post-meci, făcând comentarii care sugerau părtinire şi/sau puneau la îndoială integritatea unuia sau mai multor oficiali de meci”, a declarat Federaţia de Fotbal într-un comunicat.
Rodri, câştigătorul Balonului de Aur din 2024, şi-a exprimat frustrarea faţă de arbitrul Robert Jones după meci. „Ştiu că am câştigat prea mult şi oamenii nu vor să câştigăm, dar arbitrul trebuie să fie neutru”, a spus el.
„Nu este corect pentru că muncim atât de mult”, a afirmat Rodri.
Locul doi în clasament, Manchester City, se află la şapte puncte în spatele liderului Arsenal. “Cetăţenii” au un un meci mai puţin disputat faţă de “tunari”.
