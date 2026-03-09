Rodri, amendat cu aproape 100.000 de euro pentru ce a spus după meciul cu echipa lui Radu Drăguşin! - Antena Sport

Mijlocaşul echipei Manchester City, Rodri, a fost amendat cu peste 90.000 de euro şi a primit un avertisment pentru comportamentul său în urma comentariilor pe care le-a făcut presei, a anunţat, luni, Federaţia Engleză de Fotbal.

Aceasta a venit după remiza 2-2 a echipei sale împotriva echipei lui Radu Drăguşin, Tottenham, în campionat, pe 1 februarie.

Internaţionalul spaniol în vârstă de 29 de ani a fost furios după ce golul lui Dominic Solanke a fost permis, în ciuda a ceea ce părea a fi un fault asupra fundaşului central al lui Manchester City, Marc Guéhi.

Incidentul a fost analizat de VAR, care a concluzionat că nu a existat niciun fault.

„Mijlocaşul a fost acuzat de comportament inadecvat în timpul unui interviu post-meci, făcând comentarii care sugerau părtinire şi/sau puneau la îndoială integritatea unuia sau mai multor oficiali de meci”, a declarat Federaţia de Fotbal într-un comunicat.