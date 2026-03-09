Jose Mourinho a răbufnit după Benfica - FC Porto 2-2: "M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la picioarele mele" - Antena Sport

Jose Mourinho a fost extrem de supărat la finalul derby-ului dintre Benfica şi FC Porto, încheiat la egalitate, scor 2-2, LIVE în AntenaPLAY. Nu eliminarea din minutul 90 a lui Mourinho l-a făcut pe “The Special One” să răbufnească, ci faptul că Lucho Gonzalez, fost jucător la FC Porto, în prezent membru al staff-ului tehnic, l-a numit trădător în mai multe rânduri pe Mourinho.

Portughezul a antrenat-o în trecut pe FC Porto, echipă alături de care a scris istorie, câştigând Cupa UEFA şi Champions League. Acum, se pare că cei de la FC Porto nu au trecut peste această alegere a portughezului.

Jose Mourinho a răbufnit după Benfica – FC Porto 2-2: “M-a făcut trădător de 50 de ori!”

La finalul partidei extrem de tensionate, Jose Mourinho s-a arătat extrem de deranjat de cuvintele venite din partea unui coleg de breaslă şi a explicat de ce este vorba doar despre profesionalism în alegerile făcute în cariera sa:

“Lucho Gonzalez, care şi el a fost eliminat, m-a făcut trădător în tunel de 50 de ori. Aş vrea să îmi explice. De ce trădător? Am fost la Porto şi am dat totul pentru Porto. Am fost la Chelsea, Inter, Real Madrid, Fenerbahce. Am dat totul, mi-am dat sufletul, viaţa de zi cu zi. Este profesionalism.

Insultele din partea fanilor sunt un lucru, aşa e fotbalul. Ei sunt aceiaşi fani care, în urmă cu mai mulţi ani, nu mă lăsau să merg pe stradă, erau în genunchi, la picioarele mele. Acum mă insultă, nicio problemă.