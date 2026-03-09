Jose Mourinho a răbufnit după Benfica - FC Porto 2-2: "M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la picioarele mele" - Antena Sport

Jose Mourinho a fost extrem de supărat la finalul derby-ului dintre Benfica şi FC Porto, încheiat la egalitate, scor 2-2, LIVE în AntenaPLAY. Nu eliminarea din minutul 90 a lui Mourinho l-a făcut pe “The Special One” să răbufnească, ci faptul că Lucho Gonzalez, fost jucător la FC Porto, în prezent membru al staff-ului tehnic, l-a numit trădător în mai multe rânduri pe Mourinho.
Portughezul a antrenat-o în trecut pe FC Porto, echipă alături de care a scris istorie, câştigând Cupa UEFA şi Champions League. Acum, se pare că cei de la FC Porto nu au trecut peste această alegere a portughezului.
Jose Mourinho a răbufnit după Benfica – FC Porto 2-2: “M-a făcut trădător de 50 de ori!”
La finalul partidei extrem de tensionate, Jose Mourinho s-a arătat extrem de deranjat de cuvintele venite din partea unui coleg de breaslă şi a explicat de ce este vorba doar despre profesionalism în alegerile făcute în cariera sa:
“Lucho Gonzalez, care şi el a fost eliminat, m-a făcut trădător în tunel de 50 de ori. Aş vrea să îmi explice. De ce trădător? Am fost la Porto şi am dat totul pentru Porto. Am fost la Chelsea, Inter, Real Madrid, Fenerbahce. Am dat totul, mi-am dat sufletul, viaţa de zi cu zi. Este profesionalism.
Insultele din partea fanilor sunt un lucru, aşa e fotbalul. Ei sunt aceiaşi fani care, în urmă cu mai mulţi ani, nu mă lăsau să merg pe stradă, erau în genunchi, la picioarele mele. Acum mă insultă, nicio problemă.
Dar un coleg de breaslă să mă numească trădător? Ce am trădat? Că dau totul la Benfica? Dacă mâine plec de la Benfica şi mă duc la Estrela Amadora, Leiria sau Moreirense, voi face la fel. Ce am trădat? Nu îmi place asta”, a declarat Jose Mourinho, citat de tuttomercatoweb.com.
Benfica a reuşit să obţină un punct în derby-ul de pe teren propriu, după ce FC Porto a condus la pauză cu 2-0. Froholdt a deschis scorul încă din minutul 10, în timp ce Pietuszewski a înscris în minutul 40.
În repriza a doua, Schjelderup a redus din diferenţă, în timp ce Barreiro a marcat golul egalizator în minutul 88. După minutul 90, atât Otamendi, cât şi Jose Mourinho, antrenorul lui Benfica, au fost eliminaţi.
Benfica a ajuns la 25 de meciuri fără înfrângere în Liga Portugal şi este singura echipă neînvinsă în acest sezon. Cu toate acestea, echipa lui Jose Mourinho este abia pe locul 3, cu 59 de puncte, la 7 puncte în spatele liderului FC Porto. Sporting Lisabona se află pe locul 2, cu 62 de puncte.
- Benfica – FC Porto 2-2, în clasicul Portugaliei. Dramatism pe da Luz. Gol pe final și Mourinho eliminat
- Benfica – Porto LIVE VIDEO (duminică, 20:00). Derby „de foc” pentru Jose Mourinho
- Gil Vicente – Benfica 1-2. Echipa lui Jose Mourinho s-a apropiat de Porto şi Sporting
- Jose Mourinho, reîntâlnire de senzaţie cu omul alături de care a câştigat Cupa UEFA şi Liga Campionilor!
- Benfica a ieşit la atac, după FC Porto – Arouca 3-1: “Penalty inexistent. Victorie frauduloasă”. Scandal uriaş în Liga Portugal