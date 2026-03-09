Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jose Mourinho a răbufnit după Benfica - FC Porto 2-2: "M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la picioarele mele" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Jose Mourinho a răbufnit după Benfica – FC Porto 2-2: “M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la picioarele mele”
Video

Jose Mourinho a răbufnit după Benfica – FC Porto 2-2: “M-a făcut trădător de 50 de ori! În trecut erau la picioarele mele”

Alex Masgras Publicat: 9 martie 2026, 10:31

Comentarii

Jose Mourinho, în timpul meciului Benfica - FC Porto / Profimedia

Jose Mourinho a fost extrem de supărat la finalul derby-ului dintre Benfica şi FC Porto, încheiat la egalitate, scor 2-2, LIVE în AntenaPLAY. Nu eliminarea din minutul 90 a lui Mourinho l-a făcut pe “The Special One” să răbufnească, ci faptul că Lucho Gonzalez, fost jucător la FC Porto, în prezent membru al staff-ului tehnic, l-a numit trădător în mai multe rânduri pe Mourinho.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portughezul a antrenat-o în trecut pe FC Porto, echipă alături de care a scris istorie, câştigând Cupa UEFA şi Champions League. Acum, se pare că cei de la FC Porto nu au trecut peste această alegere a portughezului.

Jose Mourinho a răbufnit după Benfica – FC Porto 2-2: “M-a făcut trădător de 50 de ori!”

La finalul partidei extrem de tensionate, Jose Mourinho s-a arătat extrem de deranjat de cuvintele venite din partea unui coleg de breaslă şi a explicat de ce este vorba doar despre profesionalism în alegerile făcute în cariera sa:

“Lucho Gonzalez, care şi el a fost eliminat, m-a făcut trădător în tunel de 50 de ori. Aş vrea să îmi explice. De ce trădător? Am fost la Porto şi am dat totul pentru Porto. Am fost la Chelsea, Inter, Real Madrid, Fenerbahce. Am dat totul, mi-am dat sufletul, viaţa de zi cu zi. Este profesionalism.

Insultele din partea fanilor sunt un lucru, aşa e fotbalul. Ei sunt aceiaşi fani care, în urmă cu mai mulţi ani, nu mă lăsau să merg pe stradă, erau în genunchi, la picioarele mele. Acum mă insultă, nicio problemă.

Reclamă
Reclamă

Dar un coleg de breaslă să mă numească trădător? Ce am trădat? Că dau totul la Benfica? Dacă mâine plec de la Benfica şi mă duc la Estrela Amadora, Leiria sau Moreirense, voi face la fel. Ce am trădat? Nu îmi place asta”, a declarat Jose Mourinho, citat de tuttomercatoweb.com.

Benfica a reuşit să obţină un punct în derby-ul de pe teren propriu, după ce FC Porto a condus la pauză cu 2-0. Froholdt a deschis scorul încă din minutul 10, în timp ce Pietuszewski a înscris în minutul 40.

În repriza a doua, Schjelderup a redus din diferenţă, în timp ce Barreiro a marcat golul egalizator în minutul 88. După minutul 90, atât Otamendi, cât şi Jose Mourinho, antrenorul lui Benfica, au fost eliminaţi.

Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"
Reclamă

Benfica a ajuns la 25 de meciuri fără înfrângere în Liga Portugal şi este singura echipă neînvinsă în acest sezon. Cu toate acestea, echipa lui Jose Mourinho este abia pe locul 3, cu 59 de puncte, la 7 puncte în spatele liderului FC Porto. Sporting Lisabona se află pe locul 2, cu 62 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va duce Mirel Rădoi pe FCSB în Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
Observator
Filmul crimei din Timișoara, unde o mamă a fost ucisă de fiu chiar de 8 Martie: "Era tot de sânge"
Cum a obținut Cristian Bușoi peste 12 milioane de lei dintr-un drept litigios cumpărat cu 80.000 de euro. DNA a clasat ancheta de corupție
Fanatik.ro
Cum a obținut Cristian Bușoi peste 12 milioane de lei dintr-un drept litigios cumpărat cu 80.000 de euro. DNA a clasat ancheta de corupție
11:18
Adi Ilie critică deja strategia lui Gigi Becali: “Mirel Rădoi, două luni? Prea puțin! Totul este făcut pe grabă”
11:00
Verdictul specialistului după penalty-ul cerut de Chivu şi Inter în prelungirile derby-ului cu Milan
10:46
VIDEOImagini şocante în Brazilia! 23 de cartonaşe roşii, după ce jucătorii şi-au cărat pumni şi picioare pe teren
10:21
“Am vorbit cu Pițurcă”. Gigi Becali a făcut schimbarea pe bancă după ce a discutat cu el
10:09
Când debutează Mirel Rădoi la FCSB
10:00
VideoNew York Knicks – Los Angeles Lakers 97-110. Fără LeBron, “Hollywood” a câştigat bătălia cu “Broadway”. Doncic a făcut show
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis 2 Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor 3 Gigi Becali a anunţat noul antrenor de la FCSB! Surpriză uriaşă 4 EXCLUSIVCe surpriză! Pe cine aduce Mirel Rădoi la FCSB. Anunţul lui Gigi Becali 5 Gigi Becali i-a decis viitorul lui Mihai Stoica după ce Charalambous şi Pintilii au demisionat! 6 Mirel Rădoi schimbă sistemul la FCSB. Cu cine va juca în atac. Gigi Becali a dat informaţiile
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avionFiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion