Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 martie

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 martie
Video

Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 martie

Publicat: 9 martie 2026, 16:50

Comentarii

Mirel Rădoi / SPORT PICTURES

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

1. Întâlnire la palat

Mirel Rădoi s-a întâlnit la palat cu Gigi Becali pentru a stabili ultimele detalii înainte de preluarea FCSB-ului: “La mine, cuvântul este ca și cum aș fi semnat”, a declarat fostul selecționer.

2. Rădoi, până în vară

Mirel Rădoi o va pregăti pe FCSB până în vară. Gigi Becali a dezvăluit că antrenorul a acceptat deja o ofertă de 1,6 milioane de euro: “A zis că nu poate să rămână”, a declarat patronul roș-albaștrilor.

3. Hagi nu merge la Istanbul

Pe AS.ro vezi motivul pentru care Gică Hagi nu va merge la barajul Turcia – România. “Tricolorii” vor juca pe 26 martie, la Istanbul.

4. Verdictul specialistului

Harta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigurăHarta zonelor pe care femeile le evită în Cluj. Care este considerată cea mai nesigură
Inter a cerut penalty pe finalul înfrângerii din meciul cu AC Milan, dar centralul nici nu a fost chemat la monitorul VAR ca să revadă faza. Specialiștii din Italia susțin că arbitrul ar fi trebuit să revadă momentul care ar fi putut salva echipa lui Chivu.

5. Mourinho, numit trădător

Jose Mourinho a fost un car de nervi după remiza dintre Benfica şi FC Porto. Portughezul a fost deranjat că un membru din staff-ul “dragonilor” l-a numit trădător: “Ce am trădat? E profesionalism”, a răbufnit “The Special One”.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

Comentarii


