Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 martie - Antena Sport

Inter a cerut penalty pe finalul înfrângerii din meciul cu AC Milan, dar centralul nici nu a fost chemat la monitorul VAR ca să revadă faza. Specialiștii din Italia susțin că arbitrul ar fi trebuit să revadă momentul care ar fi putut salva echipa lui Chivu.

5. Mourinho, numit trădător

Jose Mourinho a fost un car de nervi după remiza dintre Benfica şi FC Porto. Portughezul a fost deranjat că un membru din staff-ul “dragonilor” l-a numit trădător: “Ce am trădat? E profesionalism”, a răbufnit “The Special One”.

