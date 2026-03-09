Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 9 martie - Antena Sport

Salut, acestea sunt cele mai tari știri ale zilei, la Antena Sport Update.
1. Întâlnire la palat
Mirel Rădoi s-a întâlnit la palat cu Gigi Becali pentru a stabili ultimele detalii înainte de preluarea FCSB-ului: “La mine, cuvântul este ca și cum aș fi semnat”, a declarat fostul selecționer.
2. Rădoi, până în vară
Mirel Rădoi o va pregăti pe FCSB până în vară. Gigi Becali a dezvăluit că antrenorul a acceptat deja o ofertă de 1,6 milioane de euro: “A zis că nu poate să rămână”, a declarat patronul roș-albaștrilor.
3. Hagi nu merge la Istanbul
Pe AS.ro vezi motivul pentru care Gică Hagi nu va merge la barajul Turcia – România. “Tricolorii” vor juca pe 26 martie, la Istanbul.
4. Verdictul specialistului
Inter a cerut penalty pe finalul înfrângerii din meciul cu AC Milan, dar centralul nici nu a fost chemat la monitorul VAR ca să revadă faza. Specialiștii din Italia susțin că arbitrul ar fi trebuit să revadă momentul care ar fi putut salva echipa lui Chivu.
5. Mourinho, numit trădător
Jose Mourinho a fost un car de nervi după remiza dintre Benfica şi FC Porto. Portughezul a fost deranjat că un membru din staff-ul “dragonilor” l-a numit trădător: “Ce am trădat? E profesionalism”, a răbufnit “The Special One”.
Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 martie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 5 martie
- AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 4 martie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 martie
- AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 2 martie