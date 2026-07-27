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După ce a plătit 137 de milioane de euro, Chelsea a intrat la negocieri cu atacantul de 35 de ani

Mihai Alecu Publicat: 27 iulie 2026, 18:59

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După ce a plătit 137 de milioane de euro, Chelsea a intrat la negocieri cu atacantul de 35 de ani

Chelsea poate face un transfer surprinzător. Foto: Getty Images

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Perioada de mercato este în plină desfăşurare şi formaţiile din Premier League sunt dornice să facă cât mai multe mutări.

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Clubul englez de fotbal Chelsea se află în negocieri pentru transferul atacantului Danny Welbeck de la Brighton & Hove Albion, potrivit Press Association, citată de DPA.

Danny Welbeck ar putea ajunge la Chelsea

Atacantul de 35 de ani a devenit un candidat surpriză pentru a întări linia de atac a londonezilor după ce a marcat 13 goluri în Premier League în 37 de partide jucate în sezonul trecut. Există optimism că tranzacţia se va realiza, clubul Brighton fiind disponibil să îl lase să plece pentru preţul corect pe atacant, care mai are un an de contract. În cazul în care mutarea se va perfecta, foarte probabil vor exista plecări de pe Stamford Bridge, având în vedere incertitudinea viitorului lui Liam Delap şi Nicolas Jackson.

Delap este considerat a doua opţiune pentru atacul londonezilor după brazilianul Joao Pedro, care a impresionat în sezonul trecut, cu 15 goluri marcate în în Premier League, în timp ce Jackson a petrecut stagiunea sub formă de împrumut la Bayern Munich, iar acum a atras interesul clubului Aston Villa.

Ce urmează pentru cei de la Chelsea

Jucător format la academia clubului Manchester City, Delap ar urma să primească încă un an la Chelsea pentru a-şi demonstra valoarea, după o campanie de debut nereuşită în urma transferului său de 30 de milioane de lire de la Ipswich. Interesul faţă de Welbeck arată o schimbare semnificativă în politica de transfer a clubului Chelsea, care caută jucători mai maturi după venirea antrenorului spanioli Xabi Alonso.

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Fostul internaţional englez, cu peste 400 de apariţii în Premier League pentru Arsenal şi Manchester United ar consemnat cea mai mare distanţare faţă de strategia recentă, de a căuta tineri cu potenţial.

Ce soluţii are Chelsea în ofensivă

Welbeck, care a marcat de două ori în victoria reuşită de Brighton cu 3-1 pe Stamford Bridge, în sezonul trecut, a semnat o nouă înţelegere pe 12 luni în martie, valabilă până la finalul stagiunii 2026-27.

Alonso îl are în lot şi pe atacantul olandez Emmanuel Emegha, după transferul de la clubul Strasbourg, precum şi pe tânărul Marc Guiu (20 ani), care a primit timp limitat de joc în campionat după transferul de la FC Barcelona, din 2024, notează agerpres.

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