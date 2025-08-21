Jurnal Antena Sport | Cu Dumnezeu înainte - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Cu Dumnezeu înainte
În Aberdeen, suporterii FCSB-ului au putut spune o rugăciune și în biserica românească de acolo. Părintele va fi în mijlocul fanilor, la meci!
