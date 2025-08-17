Jurnal Antena Sport | Cu mintea la joc - Antena Sport

Ziua gafelor în Liga 1! FC Botoşani a egalat după o eroare incredibilă a portarului de la CFR Cluj

Video Jurnal Antena Sport | Revenirea lui Florinel Coman la FCSB stă la mâna lui Gigi Becali

Video Jurnal Antena Sport | Gabi Tamaş şi Dan Alexa au dat din casă la podcastul lui Mihai Morar

Darius Olaru a revenit în primul 11 al FCSB-ului, la derby-ul cu Rapid. Surpriză uriaşă în defensivă

LIVE SCORE CFR Cluj – FC Botoșani 3-3. Oaspeţii au egalat pentru a treia oară. Ratarea sezonului a avut loc în Gruia

