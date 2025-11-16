Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Portugalia - Armenia și Ungaria - Irlanda se joacă ACUM. Programul complet al zilei din preliminarii - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Portugalia – Armenia și Ungaria – Irlanda se joacă ACUM. Programul complet al zilei din preliminarii
LIVE SCORE

Portugalia – Armenia și Ungaria – Irlanda se joacă ACUM. Programul complet al zilei din preliminarii

Andrei Nicolae Publicat: 16 noiembrie 2025, 16:53

Comentarii
Portugalia – Armenia și Ungaria – Irlanda se joacă ACUM. Programul complet al zilei din preliminarii

Portugalia - Norvegia / Colaj Profimedia

Preliminariile europene pentru Cupa Mondială continuă după ce sâmbătă seara România a fost învinsă de Bosnia cu scorul de 3-1. Ziua de duminică va fi marcată de meciurile unor nume sonore din fotbalul mondial, precum Portugalia, Anglia, Franța, Norvegia sau Italia, dar și de posibilitatea de a vedea încă două naționale calificate la turneul final din America de Nord.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Seria de meciuri de astăzi va fi deschisă de cele două partide din Grupa F, unde Portugalia poate obține “biletele” pentru World Cup după meciul cu Armenia, iar Ungaria joacă în fața Irlandei. Cealaltă națională care este în proporție de 99% calificată la turneul final este Norvegia, al cărei meci contra Italiei închide seara, la pachet cu duelul dintre Israel și Moldova.

Portugalia – Armenia 5-1

Pauză

Min. 45+3: Gol Portugalia! Marchează și Bruno Fernandes, din lovitură de la 11 metri.

Min. 42: Gol Portugalia! Joao Neves face dubla.

Reclamă
Reclamă

Min. 30: Gol Portugalia! Joao Neves punctează și el.

Min. 28: Gol Portugalia! Marchează Ramos!

Min. 18: Gol Armenia! Spertsyan restabilește egalitatea.

Cine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un clientCine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un client
Reclamă

Min. 7: Gol Portugalia! Renato Veiga deschide scorul pentru lusitani.

Min. 1: A început meciul!

  • Portugalia: Diogo Costa – Semedo, Veiga, Dias, Cancelo – Neves, Bruno Fernandes, Vitinha – Silva, Ramos, Leao. Antrenor: Roberto Martinez
  • Armenia: Avagyan – Tiknizyan, Piloyan, Muradian, Mkrtchyan, Hovhannisyan – Aghasaryan, Muradyan, Spertsyan – Ranos, Serobyan. Antrenor: Iegishe Melikian

Ungaria – Irlanda 2-1

Pauză

Min. 37: Gol Ungaria! Varga aduce echipa gazdă în avantaj.

Min. 15: Gol Irlanda! Parrott transformă de la punctul cu var.

Min. 13: Penalty pentru Irlanda! Centralul acordă lovitură de la 11 metri, după ce Ogbene este faultat în careu.

Min. 3: Gol Ungaria! Lukacs deschide scorul pentru gazde, în urma unei faze fixe.

Min. 1: A început meciul!

  • Ungaria: Dibusz – Nego, Orban, Szalai, Kerkez – Szoboszlai, Toth, Schafer – Lukacs, Varga, Szalai. Antrenor: Marco Ross
  • Irlanda: Kelleher – O’Shea, Collins, O’Brien – Scales, Molumby, Cullen, Coleman – Azaz, Ogbene, Parrott. Antrenor: Heimir Hallgrimsson

Portugalia și Norvegia se pot califica la World Cup 2026. Italia speră la o minune

Selecționata lui Roberto Martinez va trebui să se descurce în meciul de la Lisabona fără Cristiano Ronaldo, eliminat în duelul din etapa precedentă cu Irlanda. Deși a plecat de la lot, “CR7” a rămas sufletește aproape de colegii săi și le-a transmis un mesaj de luptă. Cu o victorie, lusitanii vor fi siguri de calificarea la World Cup.

Alte două echipe de top din Europa care s-au calificat deja la turneul final își dispută ultimele meciuri din grupă astăzi. Franța are un meci în deplasare contra Azerbaidjanului, îmn timp ce Anglia o înfruntă tot pe teren străin pe Albania, ambele meciuri fiind de la aceeași oră, și anume 19:00.

Meciul serii este cel dintre ocupantele primelor două locuri din Grupa I, respectiv Norvegia și Italia, care sunt separate de trei puncte. Deși la prima impresie duelul pare unul cu o miză imensă în privința calificării, “Squadra Azzurra” mai are doar șanse matematice de a obține primul loc din grupă și de a trece peste nordici, pentru că ar avea nevoie de o victorie nesperată la 9 goluri diferență.

Scenariul care pare imposibil face calificarea Norvegiei la World Cup 2026 o simplă formalitate, trupa lui Haaland, Sorloth și Odegaard urmând să revină la turneul final pentru prima dată din 1998 încoace.

Meciurile zilei în preliminariile pentru World Cup 2026

  • Portugalia – Armenia, ora 16:00
  • Ungaria – Irlanda, ora 16:00
  • Albania – Anglia, ora 19:00
  • Azerbaidjan – Franța, ora 19:00
  • Serbia – Letonia, ora 19:00
  • Ucraina – Islanda, ora 19:00
  • Israel – Moldova, ora 21:45
  • Italia – Norvegia, ora 21:45
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
Observator
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani
Fanatik.ro
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani
16:45
Prestația lui Michael Oliver, criticată de Cristi Balaj: „Măscărici! Arbitraj rușinos”
16:30
Un patron din Liga 1 l-a făcut praf pe Mircea Lucescu şi cere un nou selecţioner: “El e singura noastră scăpare”
16:09
Mihai Stoica l-a desființat pe Andrei Rațiu, după eșecul din Bosnia: „Vine și face figurație. Se vede altceva”
16:00
LIVE VIDEONashville Predators – Pittsburgh Penguis se joacă ACUM. Al doilea meci din NHL Global Series 2025, în Suedia
15:29
Mihai Stoica, avertisment dur pentru Daniel Bîrligea! Ce riscă atacantul, după ce a primit deja o amendă mare
15:11
Ciprian Marica a surprins când a fost întrebat pe cine NU vrea la baraj pentru România: “Am zis ceva rău?”
Vezi toate știrile
1 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 2 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 3 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 4 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă 5 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 6 Prima reacție din partea FRF, după eșecul României cu Bosnia: “Totul e posibil să ne luăm revanșa”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!