Portugalia - Armenia și Ungaria - Irlanda se joacă ACUM. Programul complet al zilei din preliminarii - Antena Sport

Preliminariile europene pentru Cupa Mondială continuă după ce sâmbătă seara România a fost învinsă de Bosnia cu scorul de 3-1. Ziua de duminică va fi marcată de meciurile unor nume sonore din fotbalul mondial, precum Portugalia, Anglia, Franța, Norvegia sau Italia, dar și de posibilitatea de a vedea încă două naționale calificate la turneul final din America de Nord.
Seria de meciuri de astăzi va fi deschisă de cele două partide din Grupa F, unde Portugalia poate obține “biletele” pentru World Cup după meciul cu Armenia, iar Ungaria joacă în fața Irlandei. Cealaltă națională care este în proporție de 99% calificată la turneul final este Norvegia, al cărei meci contra Italiei închide seara, la pachet cu duelul dintre Israel și Moldova.
Portugalia – Armenia 5-1
Pauză
Min. 45+3: Gol Portugalia! Marchează și Bruno Fernandes, din lovitură de la 11 metri.
Min. 42: Gol Portugalia! Joao Neves face dubla.
Min. 30: Gol Portugalia! Joao Neves punctează și el.
Min. 28: Gol Portugalia! Marchează Ramos!
Min. 18: Gol Armenia! Spertsyan restabilește egalitatea.
Min. 7: Gol Portugalia! Renato Veiga deschide scorul pentru lusitani.
Min. 1: A început meciul!
- Portugalia: Diogo Costa – Semedo, Veiga, Dias, Cancelo – Neves, Bruno Fernandes, Vitinha – Silva, Ramos, Leao. Antrenor: Roberto Martinez
- Armenia: Avagyan – Tiknizyan, Piloyan, Muradian, Mkrtchyan, Hovhannisyan – Aghasaryan, Muradyan, Spertsyan – Ranos, Serobyan. Antrenor: Iegishe Melikian
Ungaria – Irlanda 2-1
Pauză
Min. 37: Gol Ungaria! Varga aduce echipa gazdă în avantaj.
Min. 15: Gol Irlanda! Parrott transformă de la punctul cu var.
Min. 13: Penalty pentru Irlanda! Centralul acordă lovitură de la 11 metri, după ce Ogbene este faultat în careu.
Min. 3: Gol Ungaria! Lukacs deschide scorul pentru gazde, în urma unei faze fixe.
Min. 1: A început meciul!
- Ungaria: Dibusz – Nego, Orban, Szalai, Kerkez – Szoboszlai, Toth, Schafer – Lukacs, Varga, Szalai. Antrenor: Marco Ross
- Irlanda: Kelleher – O’Shea, Collins, O’Brien – Scales, Molumby, Cullen, Coleman – Azaz, Ogbene, Parrott. Antrenor: Heimir Hallgrimsson
Portugalia și Norvegia se pot califica la World Cup 2026. Italia speră la o minune
Selecționata lui Roberto Martinez va trebui să se descurce în meciul de la Lisabona fără Cristiano Ronaldo, eliminat în duelul din etapa precedentă cu Irlanda. Deși a plecat de la lot, “CR7” a rămas sufletește aproape de colegii săi și le-a transmis un mesaj de luptă. Cu o victorie, lusitanii vor fi siguri de calificarea la World Cup.
Alte două echipe de top din Europa care s-au calificat deja la turneul final își dispută ultimele meciuri din grupă astăzi. Franța are un meci în deplasare contra Azerbaidjanului, îmn timp ce Anglia o înfruntă tot pe teren străin pe Albania, ambele meciuri fiind de la aceeași oră, și anume 19:00.
Meciul serii este cel dintre ocupantele primelor două locuri din Grupa I, respectiv Norvegia și Italia, care sunt separate de trei puncte. Deși la prima impresie duelul pare unul cu o miză imensă în privința calificării, “Squadra Azzurra” mai are doar șanse matematice de a obține primul loc din grupă și de a trece peste nordici, pentru că ar avea nevoie de o victorie nesperată la 9 goluri diferență.
Scenariul care pare imposibil face calificarea Norvegiei la World Cup 2026 o simplă formalitate, trupa lui Haaland, Sorloth și Odegaard urmând să revină la turneul final pentru prima dată din 1998 încoace.
Meciurile zilei în preliminariile pentru World Cup 2026
- Portugalia – Armenia, ora 16:00
- Ungaria – Irlanda, ora 16:00
- Albania – Anglia, ora 19:00
- Azerbaidjan – Franța, ora 19:00
- Serbia – Letonia, ora 19:00
- Ucraina – Islanda, ora 19:00
- Israel – Moldova, ora 21:45
- Italia – Norvegia, ora 21:45
