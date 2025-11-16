Prestația lui Michael Oliver, criticată de Cristi Balaj: „Măscărici! Arbitraj rușinos” - Antena Sport

UEFA solicită să fie atenți arbitrii, chiar dacă faulturile sunt făcute de jucători diferiți. Arbitrii trebuie să simtă aceste tactici și ar trebui să protejeze echipa care se ocupă de fotbal, care joacă fair-play. Acest lucru nu s-a întâmplat la Michael Oliver! Am avut faulturi penibile acordate pentru ei! Îmi aduc aminte una la Dzeko, o lovitură liberă unde nu a fost nimic. Aceste lucruri m-au enervat în prima repriză!

Maniera de arbitraj m-a enervat la culme, în a doua repriză am intrat nervos! Văzând acea intrare la Marius Marin cu cotul, în care adversarul vine de la distanță și forța lovirii nu este determinată doar de mișcare corpului, ci și de viteza de deplasare. Arbitrul trebuia să ofere obligatoriu o sancțiune disciplinară!”

„Să te plimbi ca un măscărici..”

„Este corectă eliminarea lui Drăguș, piciorul ridicat la acea înălțime, în prezența adversarului, cu crampoanele spre capul adversarului… La cel mai mic contact, atât timp cât ai piciorul întins, cartonașul roșu este obligatoriu în aceste situații.

Revenim la faza la care Marin a fost lovit cu cotul de un adversar care a venit de la distanță. A fost provocată o accidentare gravă la nivelul capului, cauzând o plagă sângerândă, așa că putem spune la finalul meciului că ar fi fost inspirat arbitrul dacă dădea roșu și la faultul asupra lui Marin.

(n.r. – Se putea da roșu la faultul la Marin?) Vă răspund simplu. Dacă Michael Oliver ar fi acordat cartonaș roșu, VAR-ul nu l-ar fi chemat să revadă faza! VAR-ul nu considera că este o greșeală. De ce? Pentru că vorbim de un cartonaș portocaliu! Să vii după să te plimbi ca un măscărici… Să explici în timp ce jucătorul nostru primea îngrijiri medicale și cartonașele stăteau în buzunar… Habar nu am ce a putut să le zică! El trebuia să ia o măsură disciplinară obligatorie”

„Mi s-a părut un arbitraj RUȘINOS”

„La finalul meciului, sunt convins că UEFA și observatorul, mai ales după ce a primit cartonaș roșu Drăguș, i-au spus că ar fi fost inspirat dacă i-ar fi dat cartonaș roșu.

Eram iritat din prima repriză și m-a scos din minți această situație, când nici măcar nu a arătat cartonașul galben. Am văzut că jocul nostru este diferit, din păcate nu am reușit să blocăm. Din păcate, am avut un arbitru care nu a fost limpede! De ce nu a fost? Habar nu am! Maniera de arbitraj a fost cu multe decizii eronate, luate ca pe vremea din Valea Jiului, să nu îi superi pe spectatori ca să nu îți lovească mașina, să îți spargă parbrizul.

Mi s-a părut un arbitraj RUȘINOS, ca să folosesc și caracterizare într-un cuvânt. A fost un arbitraj rușinos, asta consider că a fost! Arbitrul nu a fost limpede, a fost un meci în care trebuia să fie cât mai exact. Era normal că vor apărea greșeli, ei jucau la intimidare”, a declarat Cristi Balaj, potrivit fanatik.ro.