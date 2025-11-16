Prima reacție din partea FRF, după eșecul României cu Bosnia: "Totul e posibil să ne luăm revanșa" - Antena Sport

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a acordat o scurtă reacție după eșcul României contra Bosniei de la Zenica, scor 1-3. Oficialul de la FRF nu a exclus posibilitatea ca cele două naționale să se întâlnească din nou la barajul pentru Cupa Mondială, unde “tricolorii” pot da în semifinale peste emblematica Italia.

România a ratat orice șansă de a mai ocupa locul al doilea din preliminariile pentru Cupa Mondială, după ce au suferit un eșec dur contra Bosniei, scor 1-3. Elevii lui Mircea Lucescu au condus la pauză grație reușitei lui Daniel Bîrligea, însă adversarii alor noștri au revenit în partea a doua și au marcat trei goluri care au tranșat destinul “tricolorilor”.

Mihai Stoichiță: “S-ar putea să ne întâlnim cu ei”

La finalul meciului de la Zenica, prima reacție din partea FRF a venit de la directorul tenic, Mihai Stoichiță, care a sesizat posibilitatea ca ai noștri să o întâlnească pe Bosnia și la baraj. România se va afla în urna a patra a tragerii la sorți pentru play-off, iar în semifinale va juca în deplasare în fața uneia dintre Italia, Ucraina, Turcia sau Polonia, la cum arată situația actuală din cele 12 grupe.

“S-ar putea să ne întâlnim cu ei, dacă nu câștigă în Austria, la baraj. Totul e posibil să ne luăm revanșa“, a spus directorul tehnic al FRF după meci.

Pentru ca scenariul adus în discuție de Stoichiță să se întâmple, elevii lui Mircea Lucescu trebuie să se califice în finala barajului, Bosnia să nu se califice direct la turneul final și să treacă și ea de semifinale.