Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! - Antena Sport

Adrian Mutu (46 de ani) a folosit un cuvânt pentru a caracteriza jocul lui Ianis Hagi cu Bosnia. Căpitan al naţionalei şi cu Bosnia, după ce a purtat banderola şi cu Austria, Ianis Hagi nu a avut prestaţia pe care toţi românii o aşteptau de la el.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mutu l-a catalogat pe căpitanul Ianis Hagi ca fiind “absent” cu Bosnia. Prestaţia lui Ianis Hagi e surprinzătoare, având în vedere că fiul “Regelui” a avut în ultima perioadă evoluţii lăudabile pentru Alanyaspor.

Adrian Mutu, despre Ianis Hagi, în meciul cu Bosnia: “Absent”

“Mijlocul a fost absent. Ianis şi Dragomir au fost absenţi. Mi s-a părut absent Ianis, nu a făcut un joc bun. Chiar şi când echipa era bine, în prima repriză, nu l-am văzut cu un şut, cu o pasă, care sunt calităţile lui. Nu vreau să îl judec. Marius Marin şi-a făcut treaba. Bîrligea mi-a plăcut, Mihăilă”, a declarat Adrian Mutu pentru fanatik.ro.

Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naţionala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare. Tricolorii mai au şansa barajului CM 2026 prin traseul Ligii Naţiunilor, în urma performanţelor de anul trecut.

Bosnia – România 3-1, după ce tricolorii au condus. Coşmar pentru naţionala lui Lucescu la Zenica

Fanii bosniaci au dominat sonor startul de meci de pe stadionul Bilino Polje, din Zenica, fluierând imnul României şi scandând “ţiganii, ţiganii”. Pe teren, tricolorii au avut prima ocazie importantă, în minutul 14, când Mihăilă a scăpat pe contraatac şi a şutat din careu, trimiţând mingea puţin pe lângă poarta lui Vasilj. Elevii lui Lucescu au deschis scorul în minutul 18. Mihăilă a insistat la o minge pe partea stângă, a centrat în careu, de unde Bîrligea a înscris cu stângul, cu o scăriţă peste Vasilj.