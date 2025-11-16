Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia - Antena Sport

Mircea Lucescu la meciul cu Austria / Profimedia Images

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a luat o decizie în privinţa viitorului său după rezultatul ruşinos al tricolorilor din Bosnia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România s-a prăbuşit în a doua repriză, încasând trei goluri, după ce a intrat cu avantaj minim la cabine.

Mircea Lucescu ar fi decis să rămână pe banca naţionalei şi la baraj

La conferinţa de presă de după meci, Lucescu a evitat să răspundă la întrebările legate despre posibila lui plecare de pe banca naţională.

Potrivit fanatik.ro, selecţionerul Mircea Lucescu ar fi decis să rămână pe bancă şi pentru barajul de la finalul lunii martie.

“Mircea Lucescu a hotărât să meargă la baraj. Nu pleacă, nu îşi dă demisia”, a anunţat sursa citată.