Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia - Antena Sport

Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia

Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia

Publicat: 16 noiembrie 2025, 11:13

Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia

Mircea Lucescu la meciul cu Austria / Profimedia Images

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a luat o decizie în privinţa viitorului său după rezultatul ruşinos al tricolorilor din Bosnia.

România s-a prăbuşit în a doua repriză, încasând trei goluri, după ce a intrat cu avantaj minim la cabine.

Mircea Lucescu ar fi decis să rămână pe banca naţionalei şi la baraj

La conferinţa de presă de după meci, Lucescu a evitat să răspundă la întrebările legate despre posibila lui plecare de pe banca naţională.

Potrivit fanatik.ro, selecţionerul Mircea Lucescu ar fi decis să rămână pe bancă şi pentru barajul de la finalul lunii martie.

“Mircea Lucescu a hotărât să meargă la baraj. Nu pleacă, nu îşi dă demisia”, a anunţat sursa citată.

Anterior, Mircea Lucescu declara că va lăsa un alt selecţioner să încerce să califice România la baraj, în cazul în care naţionala nu va obţine biletele pentru Mondialul din 2026 direct. Tricolorii au ratat şi locul 2 în grupă, pentru a beneficia de un adversar mai uşor la barajul din luna martie.

Comentarii


Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
