Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă - Antena Sport

S-a aflat care sunt primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Giuleştenii sunt pe primul loc în Liga 1, astfel că antrenorul îşi doreşte noi jucători sub comanda sa în perioada de mercato de iarnă, în vederea luptei la titlu.
Conducerea clubului de sub Grant e dispusă să-i îndeplinească toate dorinţele lui Costel Gâlcă, în pauza de iarnă, şi să-i întărească lotul pentru un titlu aşteptat de mai bine de 20 de ani.
Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid
Conform sport.ro, Rapid vrea să transfere un mijlocaş central. Pe lista lui Costel Gâlcă se află Alin Fică, jucătorul celor de la CFR Cluj care a fost aproape de giuleşteni şi la startul sezonului. Mutarea a picat pe ultima sută de metri, chiar în ultima zi de mercato.
Alin Fică, în vârstă de 24 de ani, este cotat la suma de 1,4 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Mijlocaşul este jucător de bază la CFR Cluj şi a bifat 24 de meciuri în acest sezon, în toate competiţiile, reuşind să marcheze două goluri.
Totodată, conform sursei menţionate anterior, Rapid vrea să transfere şi un atacant. În acest sezon, Costel Gâlcă a mizat pe două vârfuri, Elvir Koljic şi Antoine Baroan, cu Borisav Burmaz fiind grav accidentat.
Elvir Koljic, în vârstă de 30 de ani, a evoluat în 13 meciuri pentru Rapid, din cele 16 etape disputate de giuleşteni în Liga 1. Atacantul kosovar a reuşit să înscrie de cinci ori şi a oferit şi două pase decisive.
Rapid a înregistrat un singur eşec în acest sezon, cu Hermannstadt, scor 1-2, în Giuleşti. Formaţia lui Costel Gâlcă are 35 de puncte, cu trei mai multe faţă de ocupanta locului secund, Botoşani. În următoarea etapă, formaţia de sub Grant se va duela cu CFR Cluj, în deplasare.
