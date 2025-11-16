Borussia Dortmund - Gloria Bistriţa 32-36. Româncele încheie anul pe 3 în Liga Campionilor - Antena Sport

Închide meniul
Borussia Dortmund - Gloria Bistriţa 32-36. Româncele încheie anul pe 3 în Liga Campionilor

Borussia Dortmund – Gloria Bistriţa 32-36. Româncele încheie anul pe 3 în Liga Campionilor

Borussia Dortmund – Gloria Bistriţa 32-36. Româncele încheie anul pe 3 în Liga Campionilor

Publicat: 16 noiembrie 2025, 16:53

Borussia Dortmund – Gloria Bistriţa 32-36. Româncele încheie anul pe 3 în Liga Campionilor

Jucătoarele de la Gloria Bistriţa / Sport Pictures

Echipa Gloria Bistriţa a învins duminică, în deplasare, formaţia germană Borussia Dortmund, scor 36-32 (19-16), în etapa a VIII-a din grupa A a Ligii Campionilor, ultima din 2025. Gloria încheie anul pe locul 3 în clasament.

Rezultatele complete ale etapei a VIII-a sunt: Metz Handball – DVSC Debrecen 33-26, Storhamar – Gyor ETO 25-32, Borussia Dortmund- Gloria Bistriţa 32-36 şi Buducnost – Team Esbjerg 34-34.

Borussia Dortmund – Gloria Bistriţa 32-36

Competiţia se va relua în ianuarie 2026, pentru că între timp se va desfăşura Campionatul Mondial. Pe primele trei locuri în clasamentul grupei A se află Gyor 16 puncte, Metz 14 şi Gloria Bistriţa 12.

Rezultatele obţinute de Gloria Bistriţa în grupa A: 29-26 cu Storhamar Handball Elite, 34-33 cu DVSC Debrecen, 24-31 cu Metz Handball, 18-33 cu Gyor ETO, 38-35 cu Team Esbjerg, 29-26 cu Budunost, 36-32 şi 36-32 cu Borussia Dortmund.

La reluarea partidelor, Gloria Bistriţa va juca pe teren propriu, cu Buducnost, în 10 ianuarie.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti.

