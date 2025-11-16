Există viaţă şi fără Cristiano Ronaldo! Portugalia a marcat de 5 ori în prima repriză cu Armenia. Show total al lusitanilor - Antena Sport

Portugalia avea emoţii înaintea ultimului meci din preliminariile World Cup 2026 cu Armenia, mai ales după înfrângerea din Irlanda, scor 0-2. Cu Cristiano Ronaldo suspendat, după roşul direct încasat la Dublin, echipa lui Roberto Martinez avea o singură opţiune duminică seară.
O înfrângere ruşinoasă cu Armenia şi o victorie a Ungariei cu Irlanda i-ar fi trimis pe lusitani la baraj. Cu toate acestea, portughezii nu i-au simţit lipsa lui Cristiano Ronaldo şi au făcut o primă repriză de vis.
Portugalia face spectacol fără Cristiano Ronaldo! Lusitanii, cinci goluri în 45 de minute contra Armeniei
După numai şapte minute de joc, Reinato Vega a deschis scorul pe Estadio Dragao din Porto. Chiar dacă Spertsyan a restabilit egalitatea în minutul 18, jucătorii lui Roberto Martinez s-au trezit în partea a doua a reprizei.
Goncalo Ramos a readus-o pe Portugalia în avantaj, în timp ce Joao Neves a reuşit dubla în decurs de 11 minute, marcând în minutele 30 şi 41. Scorul primei reprize a fost stabilit de Bruno Fernandes în al treilea minut al prelungirilor, atunci când starul lui Manchester United a înscris din penalty.
Portugal with a masterclass first half against Armenia 😮💨👏🇵🇹 pic.twitter.com/V5jw3Ap0L9
— OneFootball (@OneFootball) November 16, 2025
Cu o victorie în faţa Armeniei, Portugalia ajunge la 13 puncte, ceea ce înseamnă că va obţine calificarea la World Cup 2026, turneu final care va fi transmis în exclusivitate în Universul Antena.
Chiar dacă Ungaria nu mai poate spera la calificarea directă, ţara vecină nu trebuie să piardă duelul cu Irlanda, pentru a încheia pe locul al doilea. Cele două au intrat la cabine cu ungurii în avantaj, scor 2-1.
Documentarul “Hai, România!”, care spune istoria celei mai glorioase perioade din fotbalul românesc, poate fi urmărit în AntenaPLAY.
