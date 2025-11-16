Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Există viaţă şi fără Cristiano Ronaldo! Portugalia a marcat de 5 ori în prima repriză cu Armenia. Show total al lusitanilor - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Există viaţă şi fără Cristiano Ronaldo! Portugalia a marcat de 5 ori în prima repriză cu Armenia. Show total al lusitanilor

Există viaţă şi fără Cristiano Ronaldo! Portugalia a marcat de 5 ori în prima repriză cu Armenia. Show total al lusitanilor

Publicat: 16 noiembrie 2025, 17:10

Comentarii
Există viaţă şi fără Cristiano Ronaldo! Portugalia a marcat de 5 ori în prima repriză cu Armenia. Show total al lusitanilor

Jucătorii Portugaliei / Captură Prima Sport

Portugalia avea emoţii înaintea ultimului meci din preliminariile World Cup 2026 cu Armenia, mai ales după înfrângerea din Irlanda, scor 0-2. Cu Cristiano Ronaldo suspendat, după roşul direct încasat la Dublin, echipa lui Roberto Martinez avea o singură opţiune duminică seară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

O înfrângere ruşinoasă cu Armenia şi o victorie a Ungariei cu Irlanda i-ar fi trimis pe lusitani la baraj. Cu toate acestea, portughezii nu i-au simţit lipsa lui Cristiano Ronaldo şi au făcut o primă repriză de vis.

Portugalia face spectacol fără Cristiano Ronaldo! Lusitanii, cinci goluri în 45 de minute contra Armeniei

După numai şapte minute de joc, Reinato Vega a deschis scorul pe Estadio Dragao din Porto. Chiar dacă Spertsyan a restabilit egalitatea în minutul 18, jucătorii lui Roberto Martinez s-au trezit în partea a doua a reprizei.

Goncalo Ramos a readus-o pe Portugalia în avantaj, în timp ce Joao Neves a reuşit dubla în decurs de 11 minute, marcând în minutele 30 şi 41. Scorul primei reprize a fost stabilit de Bruno Fernandes în al treilea minut al prelungirilor, atunci când starul lui Manchester United a înscris din penalty.

Reclamă
Reclamă

Cu o victorie în faţa Armeniei, Portugalia ajunge la 13 puncte, ceea ce înseamnă că va obţine calificarea la World Cup 2026, turneu final care va fi transmis în exclusivitate în Universul Antena.

Chiar dacă Ungaria nu mai poate spera la calificarea directă, ţara vecină nu trebuie să piardă duelul cu Irlanda, pentru a încheia pe locul al doilea. Cele două au intrat la cabine cu ungurii în avantaj, scor 2-1.

Documentarul “Hai, România!”, care spune istoria celei mai glorioase perioade din fotbalul românesc, poate fi urmărit în AntenaPLAY.

Cine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un clientCine era fata găsită moartă de iubit în Galaţi. Ar fi practicat prostituţia şi fusese strangulată de un client
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
Observator
Tânăr poliţist, găsit împuşcat în cap de proprietara apartamentului în care locuia în chirie, în Giurgiu
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani
Fanatik.ro
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani
19:00
LIVE SCOREAlbania – Anglia și alte 3 meciuri se joacă ACUM! Ungaria, OUT din cursa pentru calificarea la CM 2026
18:58
Dominik Szoboszlai, la pământ după ce Ungaria a ratat World Cup 2026! Starul lui Liverpool abia şi-a găsit cuvintele
18:36
Cristiano Bergodi, dezamăgit după plecarea de la Rapid: „Nu poți să dai afară un antrenor când e acolo”
18:31
”Visele noastre au fost spulberate” – Presa din Ungaria a reacționat, după eșecul dramatic de la Budapesta
17:59
Emeric Ienei, omagiat înainte de Ungaria – Irlanda! 60.000 de oameni, aplauze pentru fostul antrenor al Stelei
17:29
FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei
Vezi toate știrile
1 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 2 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 3 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 4 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia 5 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă 6 Incidente la finalul meciului de la Zenica. Scandarea românilor care i-a scos din sărite pe bosniaici
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!