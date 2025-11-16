Există viaţă şi fără Cristiano Ronaldo! Portugalia a marcat de 5 ori în prima repriză cu Armenia. Show total al lusitanilor - Antena Sport

Portugalia avea emoţii înaintea ultimului meci din preliminariile World Cup 2026 cu Armenia, mai ales după înfrângerea din Irlanda, scor 0-2. Cu Cristiano Ronaldo suspendat, după roşul direct încasat la Dublin, echipa lui Roberto Martinez avea o singură opţiune duminică seară.

O înfrângere ruşinoasă cu Armenia şi o victorie a Ungariei cu Irlanda i-ar fi trimis pe lusitani la baraj. Cu toate acestea, portughezii nu i-au simţit lipsa lui Cristiano Ronaldo şi au făcut o primă repriză de vis.

Portugalia face spectacol fără Cristiano Ronaldo! Lusitanii, cinci goluri în 45 de minute contra Armeniei

După numai şapte minute de joc, Reinato Vega a deschis scorul pe Estadio Dragao din Porto. Chiar dacă Spertsyan a restabilit egalitatea în minutul 18, jucătorii lui Roberto Martinez s-au trezit în partea a doua a reprizei.

Goncalo Ramos a readus-o pe Portugalia în avantaj, în timp ce Joao Neves a reuşit dubla în decurs de 11 minute, marcând în minutele 30 şi 41. Scorul primei reprize a fost stabilit de Bruno Fernandes în al treilea minut al prelungirilor, atunci când starul lui Manchester United a înscris din penalty.

Portugal with a masterclass first half against Armenia 😮‍💨👏🇵🇹 pic.twitter.com/V5jw3Ap0L9

